Dzień Seniora w ZUS [GALERIA]

Trzy godziny trwały prelekcje dla szczecińskich seniorów w ZUS przy ul. Matejki w Szczecinie. To spotkanie w ramach obchodów „Dnia Seniora”. Fot. Ryszard Pakieser

ZUS w ramach obchodów „Dnia Seniora” zorganizował spotkanie w swojej siedzibie przy ul. Matejki w Szczecinie. Uczestników było bez liku, bo można było wysłuchać ciekawych prelekcji i pogadanek, a także zrelaksować się przy występach artystycznych.

Seniorzy dowiedzieli się nie tylko o waloryzacji swoich świadczeń, czy mogą dorabiać do rent i emerytur oraz jak i kiedy można je przeliczyć, ale także co oferuje im PFRON ze specjalnych programów dedykowanym osobom z niepełnosprawnościami. Niezwykle interesująca była również pogadanka funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji uczulająca osoby o srebrnych włosach na falę oszustw pod nazwą „Świadomy senior = bezpieczny senior”. Przedstawiciele NFZ informowali jak korzystać z profilaktyki zdrowotnej i bezpiecznie przyjmować leki, a pracownicy biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów opowiedzieli, na co muszą zwracać uwagę seniorzy dokonujący zakupów w internecie, na odległość oraz na prezentacjach i jak w razie czego zwrócić towar nabyty podczas takich „imprez”. Jak poruszać się w świecie bankowości elektronicznej podpowiedzieli zaś pracownicy Banku Pocztowego.

Czas między prelekcjami wypełnili seniorom tancerze z zespołu „Arabeski” ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Pełna sala ZUS świadczyła o jednym - takie spotkania dla seniorów powinny odbywać się częściej.

(kel)