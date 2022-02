Dzień Przewodnika Turystycznego. W sobotę ruszamy na Szczecin

Na limitowane wycieczki wejściówki rozeszły się błyskawicznie. Zatem tylko szczęśliwcy wyruszą np. w rejs po porcie statkiem białej floty, zwiedzą odrestaurowaną Willę Lentza albo poznają kulisy nowo otwartego Posejdona. Co nie zmienia faktu, że na wszystkich chętnych czeka jeszcze moc innych atrakcji na spacerach, po których miejscy przewodnicy poprowadzą trasami naznaczonymi tajemnicami historii, miłości i zdrad, poprzez zielone zakątki, szlakami egzekucji i katastrof, aż po… spotkanie ze smokiem.

W sobotę (26 lutego) przypada Dzień Przewodnika Turystycznego. W Szczecinie – tradycyjnie – z tej okazji są organizowane wycieczki i spacery połączone ze zwiedzaniem miejsc ciekawych i nie tak oczywistych, a nawet tych trudno dostępnych nie tylko dla turystów, ale nawet samych szczecinian. Bezpłatne spacery i zwiedzanie miasta w towarzystwie najlepszych przewodników tym razem będzie przebiegało pod hasłem: „Co nowego w Szczecinie?”.

– Jeśli chcą państwo dostrzec, jakie nowe obiekty zostały ostatnio oddane do użytku w Szczecinie, a innych budowa dobiega końca oraz jakie atrakcje się w nich znajdą, to już w najbliższą sobotę​ będzie ku temu okazja. Wspólnie z Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Pilotów i Przewodników zapraszamy na IX Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego​ w Szczecinie. Miejscy przewodnicy z okazji swojego święta chcą podzielić się pasją do miasta, pokazać jego charakter i przybliżyć miejską przestrzeń, którą widzimy na co dzień, ale często nie znamy jej genezy ani historii, a czasem zastanawiamy się, co w danym miejscu powstaje i jaką będzie pełniło funkcję – zachęca Centrum Informacji Miasta.

Do wyboru jest 26 bezpłatnych spacerów. Kto nie zdążył sobie zarezerwować miejsca na trasach limitowanych, ten ma szansę jeszcze wiele w Szczecinie zobaczyć i zwiedzić. Wystarczy, że przyjdzie o wskazanej godzinie na miejsce, z którego pod opieką wytrawnych przewodników będą wyruszać spacery nielimitowane. Oferta tematyczna jest tak różnorodna, że z pewnością każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Jedyny problem w tym, że niemal wszystkie rozpoczynają się o tej samej porze – o godz. 11.

I tak, właśnie o tej godzinie z pl. Szarych Szeregów (zbiórka przy popiersiu Marszałka Piłsudskiego) wyruszy spacer po Łęknie i Pogodnie śladami Johannesa Quistorpa. Dla tych, którzy będą chcieli posłuchać opowieści o uliczkach „Starego Miasta jakiego nie znacie”, miejscem zbiórki będzie pomnik Bogusława X i Anny Jagiellonki. Przy wejściu do szklanego pawilonu Centrum Informacji Turystycznej w d. alei kwiatowej spotkają się zainteresowani tematem Szczecina wielkich miłości, romansów i zdrad.

Również o godz. 11 na pl. Orła Białego rozpocznie się „Spotkanie ze smokiem”, czyli spacer po Śródmieściu, Nowym i Starym Mieście śladem „zmian funkcji gmachów użyteczności publicznej po 1945 r.”. Natomiast z pl. Andersa (u zbiegu ul. św. Wojciecha i Bałuki) o tej samej porze szlakiem katastrof, wypadków, strzelanin i egzekucji powiedzie trasa „Dramatyczna”. Także dla miłośników szczecińskiej zieleni szykuje się nie lada gratka – spacer szlakiem zielonych zakątków, czyli od pl. Grunwaldzkiego (miejsce zbiórki) z magnoliami, przez park Andersa, skwer Ackermanna i Bramę Portową aż po pomnikowy dąb oraz orzech czarny na pl. Tobruckim.

Tylko dwa spacery zaplanowano na inną porę. Najwcześniej – o godz. 10 – ruszy wyprawa do „groty Göringa”, połączona z wycieczką po Puszczy Bukowej. Miejscem zbiórki zainteresowanych będzie przystanek autobusowy linii nr 64 i 66 „Grabowa nż” (Zdroje). Natomiast najpóźniej – o godz. 12 – przy Wieży Zegarowej Zamku Książąt Pomorskich spotkają się ci, którzy będą chcieli poznać ów monumentalny gmach „przez wieki”, a to za sprawą opowieści snutych podczas spaceru po jego dziedzińcach oraz okolicy.

Pomocą przy wyborze tematycznych spacerów oraz dodatkowymi danymi na temat przebiegu ich tras służy Centrum Informacji Turystycznej: biuro przy pl. Żołnierza Polskiego (szklany pawilon), tel. 91 434 04 40, e-mail cit@zstw.szczecin.pl.

A. NALEWAJKO