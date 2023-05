Dzień Prawa Służb Mundurowych. Wykłady, warsztaty, atrakcje

Studenci będą mieli okazję spotkać się z przedstawicielami różnych formacji mundurowych, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i opowiedzą o codziennej pracy w służbie. Fot. Dariusz GORAJSKI

Służby mundurowe odgrywają bardzo istotną rolę w społeczeństwie. Świadomość prawa jest nieodzownym elementem ich pracy. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje wydarzenie, które poświęcone będzie tematyce „Prawo Służb Mundurowych”.

To okazja, aby zgłębić tajniki pracy w tych formacjach oraz zapoznać się z kierunkiem studiów, który to łączy. We wtorek 23 maja na Wydziale Prawa i Administracji US odbędą się wykłady, warsztaty oraz liczne atrakcje dla wszystkich zainteresowanych. Studenci będą mieli okazję spotkać się z przedstawicielami różnych formacji mundurowych, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i opowiedzą o codziennej pracy w służbie.

Ponadto będzie można zobaczyć i zapoznać się bliżej z różnymi rodzajami sprzętu używanego przez służby mundurowe oraz spróbować swoich sił na wirtualnej strzelnicy.

Wydarzenie odbędzie się na terenie WPiA US, przy ulicy Narutowicza 17A, zarówno w budynku, jak i na dziedzińcu, w godzinach od 9-14.

– Nie tylko studenci, ale również przyszli kandydaci na studia są serdecznie zaproszeni – zachęcają organizatorzy. – To doskonała okazja, aby na własne oczy przekonać się, jak wyglądają zajęcia na kierunku „prawo służb mundurowych” oraz dowiedzieć się więcej o możliwościach kształcenia na tej ścieżce.

