Uniwersytet Szczeciński zaprasza na swoje święto

Fot. Sylwia Dudek

Uniwersytet Szczeciński zaprasza wszystkich pracowników, studentów, absolwentów i przyjaciół uczelni na swoje święto. Zaplanowano je na 26-27 maja.

26 maja o g. 11.00 w Ośrodku Kompetencji Nauk o Ziemi i Środowisku przy ul. Mickiewicza 16a rozpocznie się Dyktando Uniwersyteckie. Dyktando to już uczelniana tradycja. Organizowane z inicjatywy prof. dr hab. Ewy Kołodziejek jest stałym punktem obchodów Święta Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2015 r. każda kolejna edycja cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Godzina 12.00 to premiera online wykładu dra hab. Adama Stecyka, prof. US, pt. „Wykorzystanie sztucznej inteligencji w środowisku akademickim” (kanał YouTube US). Poruszone zostaną kwestie podstawowe z punktu widzenia możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach kształcenia i działalności badawczej. Omówione będą również najważniejsze problemy praktyczne, na które mogą napotkać zarówno studenci, jak i nauczyciele akademiccy.

27 maja w godz. 10-16 w alei kwiatowej będzie festyn promujący US. Uniwersytet zaprezentuje działalność wydziałów, instytutów i innych jednostek organizacyjnych. Przedstawiciele US nakreślą także ofertę edukacyjną, wyjaśnią zawiłości procesu rekrutacji na studia.

Naukowcy zaproszą do świata nauki oraz przeprowadzą ciekawe eksperymenty i prezentacje naukowe. Będzie można sprawdzić się, rozwiązując zagadki logiczne oraz wykonując ćwiczenia sprawnościowe. Przewidziane są pokazy z użyciem ciekłego azotu i baniek mydlanych, które z pewnością zainteresują najmłodszych. Z myślą o nich US przygotował również wielką uniwersytecką kolorowankę, malowanie twarzy i granatowo-białe baloniki. Na nieco starszych będą czekały uniwersyteckie poradnie: prawna i psychologiczna. Nie zabraknie też lodów w barwach uczelni, waty cukrowej i popcornu.

(as)