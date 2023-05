Ruszyła rekrutacja na studia w Szczecinie

Inauguracja nowego roku akademickiego na PUM w 2022 roku Fot. Ryszard PAKIESER

Najlepsza oraz największa uczelnia na Pomorzu Zachodnim rozpoczęły rekrutację. Oprócz kierunków dobrze znanych proponują młodym ludziom także nowości.

Najlepsza szkoła wyższa w naszym regionie to według rankingu portalu „Perspektywy” Pomorski Uniwersytet Medyczny. Oferuje 14 kierunków studiów magisterskich. Są to: kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny (oba co roku są oblegane), biotechnologia medyczna, analityka medyczna, farmacja, dietetyka kliniczna, kosmetologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia zdrowia, zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, logopedia kliniczna z terapią zajęciową. Do tego nowość, studia unikatowe w skali kraju: ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore.

Zajęcia praktyczne studenci PUM odbywają w uniwersyteckich szpitalach klinicznych – w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej wraz ze szpitalem w Policach, w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM na Pomorzanach, a także w klinikach innych szczecińskich szpitali, w trzech Międzywydziałowych Centrach Dydaktyki oraz w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej. Przygotowania do egzaminów i egzaminy uczelnia prowadzi w Centrum Egzaminów Testowych PUM.

Studentami PUM mogą być także osoby z niepełnosprawnościami. Otrzymają od uczelni pomoce naukowe lub asystenta dydaktycznego. Więcej informacji udziela Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Z kolei uczelnia największa, czyli Uniwersytet Szczeciński, przygotowała 10 000 miejsc na ponad 90 kierunkach studiów, w tym 10 nowych. Tegorocznym hasłem US jest „Możesz więcej”. Wśród nowości na I stopniu (studia licencjackie) są: Baltic Region Studies (studia w języku angielskim), Business Intelligence, kosmologia, management instytucji publicznych, public relations studia pierwszego stopnia, studia anglistyczno-slawistyczne studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej.

– Uniwersytet Szczeciński jest jedną z najbardziej prostudenckich uczelni w Polsce. Zapewniamy państwu rozwój naukowy, osobisty, wsparcie psychologiczne, udział w wolontariacie, a także podnoszenie waszych kompetencji, umiejętności i wiedzy – zwraca się do maturzystów prof. Katarzyna Kotarska, prorektor ds. studenckich US. – Akademickie Biuro Karier czeka z warsztatami, praktykami, stażami, możliwościami rozwoju. Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami zapewnia państwu możliwości dobrego studiowania. Nasze akademiki, budynki dostosowane są do państwa potrzeb.

Co roku największym zainteresowaniem kandydatów na US cieszą się takie kierunki, jak: psychologia, prawo, filologia angielska, filologia germańska z dodatkowym językiem obcym, filologia norweska.

Akademia Sztuki rozpoczyna rekrutacje w czwartek, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i Politechnika Morska – 15 maja. ©℗

(as)