Środa, 08 października 2025 r. 
Groźby, naruszenie nietykalności cielesnej, narkotyki

Data publikacji: 08 października 2025 r. 18:08
Ostatnia aktualizacja: 08 października 2025 r. 18:08
Fot. Arleta Nalewajko  

45-letniego obcokrajowca podejrzanego o naruszenie nietykalności cielesnej swojej znajomej oraz kierowanie wobec niej gróźb pozbawienia życia zatrzymała policja. Do zdarzenia doszło na terenie Szczecina.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że między mężczyzną a jego 21-letnią znajomą doszło do sprzeczki, której powodem był nielegalny handel elektronicznymi papierosami oraz liquidami bez polskich znaków akcyzy. Kobieta, gdy zorientowała się, że proceder ma nielegalny charakter, zwróciła na to uwagę mężczyźnie, co doprowadziło do agresywnej reakcji z jego strony.

Podczas interwencji policjanci zatrzymali 45-latka, przeszukali też mieszkanie, w którym przebywał. Ujawnili i zabezpieczyli znaczną ilość elektronicznych papierosów oraz liquidów bez polskich znaków akcyzy.

Dodatkowo, w lodówce oraz w szafce pod zlewem znaleźli środki odurzające i substancje psychotropowe o łącznej wadze ponad 230 gramów. Zabezpieczono również wagi jubilerskie oraz telefony komórkowe mogące mieć związek z przestępczym procederem.

Zatrzymany usłyszał zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej, kierowania gróźb karalnych oraz posiadania znacznej ilości środków odurzających. Policjanci z Niebuszewa wyjaśniają także okoliczności związane z ujawnionymi elektronicznymi papierosami i liquidami bez polskich znaków akcyzy.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Komendant Miejski Policji w Szczecinie wystąpi do Straży Granicznej z wnioskiem o  wdrożenie procedury związanej z wydaniem decyzji dotyczącej powrotu cudzoziemca do kraju jego pochodzenia. (K)

Komentarze

s-PO-ko!
2025-10-08 20:24:23
„Nie dokonujemy w przekazywanych danych wyszczególnienia na obywatelstwo osób poszukiwanych listami gończymi, z uwagi na stanowisko, prośby i skargi wielu ambasad i urzędów konsularnych, aby nie powodować piętnowania obywateli konkretnego kraju. Jednocześnie zgodnie z ustawą o sprawozdawczości nie ma obowiązku prawnego gromadzenia takich danych” – KGP .
@ 3mce
2025-10-08 19:44:14
bo to Polska jest! 8 lat rządów PIS, który w nazwie za honor postawił Sprawiedliwość nie był w stanie zmienić Prawa otaczając się swoimi ludźmi i co? i wielkie G z tego wyszło! A gdzie kara śmierci ja się pytam? Kolejne 8 lat wam dać i dalej nic nie zrobicie, w nadchodzących wyborach na mnie nie liczcie!
3mce
2025-10-08 18:25:23
Co jest z tym krajem i jego prawem? Tutaj gość za posiadanie 200g jakiś tam środków, leci z automatu na 3 miesiące na Kaszuby. A tymczasem gość który omal nie przejechał po pijaku policjantki, dostaje jedynie dozór: https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/pijany-drift-kierowcy-bmw-potracil-policjantke-podczas-ucieczki/ W tym chorym kraju, połowa osadzonych siedzi za tzw. przestępstwa bez ofiary, czyli posiadanie środków zabronionych, natomiast na wolności latają groźni bandyci, bo brak miejsc

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


