Na prawobrzeżu Szczecina budują ulicę i ograniczają prędkość

Od dzisiaj, 7 października kierowcy powinni zachować szczególną uwagę w okolicach budowanej ul. Świętochowskiego. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę.

– Wprowadzony zostanie jeden z etapów Czasowej Organizacji Ruchu obejmujący zwężenie jezdni ul. Świętochowskiego do jednego pasa przy skrzyżowaniu z ul. Gwarną (na potrzeby wykonania wcinki kanalizacji) – tłumaczy Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. – Na tym odcinku obowiązywało będzie ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę. Pozostałe prace prowadzone są w nowym przebiegu budowanej drogi i nie będą miały wpływu na ruch pojazdów.

Po niecałym miesiącu od przekazania placu budowy widoczny jest już nowy ślad budowanej ul. Świętochowskiego na odcinku od ul. Swojskiej do wiaduktu A6.

W ramach zadania wybudowana zostanie ul. Świętochowskiego po nowym śladzie, znajdującym się po zachodniej stronie istniejącej ulicy na odcinku pomiędzy ul. Swojską a wiaduktem A6.

Plac budowy został przekazany 4 września br. Planowany termin zakończenia prac to 4 marca 2026 r. Wartość umowy to 2 862 981 zł. Prace prowadzi firma Eurovia Polska.

(K)