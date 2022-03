Dziś Dzień Kobiet. Goździki, róże, czekoladki…?

Dziś Międzynarodowy Dzień Kobiet – święto pań wywodzące się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. W Polsce święto było popularne szczególnie w okresie PRL, ale wielu panów i pań także dziś nie widzi nic złego w obdarowywaniu i miłych słowach dla płci pięknej – na co dzień, a tego dnia szczególnie. Wiedzą o tym świetnie pracownicy kwiaciarń, bo 8 marca ruch tu jest znacznie większy.

Dawniej panie były obdarowywane (także w zakładach pracy) goździkami, rajstopami, ręcznikami, bywało też mydło, czekoladki czy kawa. Obecnie odbywają się tego dnia organizowane przez feministki „manify”, czyli demonstracje na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Przed świętem pań zajrzeliśmy do kwiaciarni „Marysieńka” w Nowogardzie. To najstarsza w mieście wciąż działająca kwiaciarnia, otwarta w 1976 r. Należała do Stanisławy Rogozińskiej, później do Marii Woźniak, a w tej chwili do jej syna Adama.

– Dawno temu kwiaciarnia miała nazwę „Szafran” i należała do pani Stasi. Od 1986 roku przejęła ją moja mama Marysia i postanowiła, że będzie nosić nazwę od jej imienia. Teraz ja się zajmuję kwiaciarnią – opowiada Adam Woźniak. – Wielu z nas wspomina obchody 8 marca w poprzednim ustroju, wręczanie kobietom goździków, rajstop… Z czasów szkoły pamiętam, że czerwone goździki były 8 marca wręczane kobietom w całej Polsce. Niestety, mężczyźni często ustawiali się w kolejce do kwiaciarni już pijani, a potem próbowali uszczęśliwić swoje kobiety kwiatkami. Dlatego już wtedy wiele pań nie przepadało za tym świętem. Dzisiaj jest inaczej, mężczyźni są eleganccy i kwiaty kupują lub posyłają przez gońca swoim paniom do zakładów pracy lub domu, tym samym robiąc im niespodziankę. Oczywiście wielu robi to osobiście. Babcia, mama, dziewczyna czy żona – każda z nich jest cudowna. Bez kobiet świat nie byłby tak normalny.

Dzień Kobiet prawdziwie międzynarodowy

Jak podaje Wikipedia, Dzień Kobiet jest obecnie oficjalnym świętem w Albanii, Algierii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Brazylii, Bułgarii, Burkina Faso, Kamerunie, Chinach, Kubie, Laosie, Kazachstanie, Kirgistanie, Macedonii, Mołdawii, Mongolii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Tadżykistanie, Ukrainie, Uzbekistanie, Wietnamie, Włoszech, Zambii i Tunezji. Mężczyźni wręczają wtedy znajomym kobietom – matkom, żonom, partnerkom, koleżankom – kwiaty i drobne podarunki. W Armenii po upadku Związku Radzieckiego zaniechano świętowania MDK, zamiast tego 7 kwietnia wprowadzono Święto Piękna i Macierzyństwa. Nowe święto stało się popularne pośród Ormian i jest obchodzone jako upamiętnienie jednego z głównych świąt kościoła ormiańskiego, zwiastowania. Ludzie świętują jednak również 8 marca. Dyskusja publiczna, której tematem były dwa Dni Kobiet, przyniosła rezultat w postaci Miesiąca Kobiet, który trwa pomiędzy 8 marca i 7 kwietnia.

We Włoszech kobiety obdarowywane są gałązkami akacji srebrzystej. Akacje srebrzyste i czekolada są także najczęstszym prezentem w Rosji. W Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Brazylii, Chorwacji, Czarnogórze, Rumunii, Mołdawii, Macedonii, Słowenii, Serbii i Węgrzech kobiety najczęściej dostają kwiaty. W Portugalii i Rumunii często noc 8 marca grupy kobiet świętują na obiadach i przyjęciach „tylko dla pań”. ©℗

Jarosław BZOWY