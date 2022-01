Dzień Kobiet z „Polonią”

Rejs dla pań proponuje w marcu promowa spółka Unity Line. I jest on dla osób raczej lubiących cieszyć się życiem. Morska eskapada do szwedzkiego Ystad odbędzie się w weekend przed Międzynarodowym Dniem Kobiet.

„Na promie Unity Line zaczniecie świętować już 5 i 6 marca! Dlaczego warto skrzyknąć przyjaciółki i zarezerwować miejsca na nasz rejs z okazji tego wyjątkowego święta? Bo czeka Was moc niespodzianek, rozrywek, tańców i emocji” – zachęca szczeciński armator promowy.

W trakcie rejsu na pokładzie wystąpi Aleksandra Radomska, autorka książki i bloga Mam wątpliwość.

„Oto ona, Radomska, kobieta przeciętnie nieprzeciętna. Zaskakująco błyskotliwa, choć czasem nadrabia bezczelnością” – czytamy na empik.com. „Zabiera nas w podróż po życiowych przystankach, w którą wyruszamy z plecakiem pełnym cudzych przekonań i oczekiwań”. To tylko początek recenzji książki tej blogerki i autorki.

Przed pasażerkami wystąpi też Baranovski, uczestnik The Voice of Poland i wschodząca gwiazda muzyki pop, który zagra dla Pań koncert na żywo.

Przypomnijmy, że podczas The Voice of Poland Wojciech Baranowski zaśpiewał na przesłuchaniach – „Here Comes The Sun”, zespołu The Beatles i zachwycił jurorów.

Kim jest? To młody pianista, autor tekstów, gitarzysta, autor projektów artystycznych. Nagrał albumy studyjne, single.

A o północy sceną zawładną utalentowani tancerze z grupy Models FX. Ich specjalność to pokazy erotyczne dla Pań. „Uważajcie, bo będzie gorąco!” – ostrzegają organizatorzy występów.

A poza tym? Dyskoteka, open bar i spacer po Ystad!

„Jakie są najlepsze życzenia na Dzień Kobiet? Oczywiście: dobrej zabawy!” – podkreślają organizatorzy wycieczki.

Oto plan wyjazdu i rejsu w dniach 5-6.03.2022 r.

Dzień pierwszy

10.00 Transport spod hotelu Radisson w Szczecinie do Świnoujścia (wymagana wcześniejsza rezerwacja)

11.30 Odprawa na terminalu w Świnoujściu

13.00 Wypłynięcie do Ystad, obiad

16:30 Występ – Aleksandra Radomska

17.30 Występ – Baranovski

20.15 Dopłynięcie do Ystad (możliwość wyjścia na spacer do miasteczka)

22.30 Wypłynięcie z Ystad, kolacja (dla osób, które dodatkowo ją wykupiły)

00.00 – występ tancerzy z FX MODELS

23.00-4.00 Dyskoteka z Dj-em

Dzień drugi

6.45 Przypłynięcie do Świnoujścia

7.30 Transport do Szczecina pod hotel Radisson

Więcej: +48 91 88 02 909; rezerwacje@unityline.pl. Oferta dostępna tylko przez telefon lub e-mail. Zadzwoń: rezerwacje@unityline.pl.

