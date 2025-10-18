Dwóch alumnów zainaugurowało pierwszy rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym

Fot. Facebook Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Alumnowie Hubert z Jastrowia i Piotr ze Słupska rozpoczęli w sobotę pierwszy rok akademicki w jedynym w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie. W seminarium - jak poinformował podczas inauguracji rektor ks. Radosław Suchorab - łącznie na sześciu rocznikach formacje odbywa 10 kleryków.

- Hubert i Piotr rozpoczynają swoje studia, dziękuję za to, że są odważni, odważyli się podjąć drogę powołania i z wielką radością to czynią i myślę, że też z wielką dojrzałością. Jeden z nich po przemyśleniu wieloletnim wrócił do seminarium. Tym bardziej się z tego cieszymy. To znak, że to miejsce, do którego chce się wracać, warto wracać – mówił ks. Suchorab.

Rektor WSD w Koszalinie przekazał, że obecnie w seminarium „na wszystkich sześciu rocznikach formacje odbywa 10 kleryków”.

- Cieszymy się tym bardziej każdym kapłanem. Każdym klerykiem w naszym seminarium. To są bohaterowie. Trzeba dziś być naprawdę bohaterem, by pośród ludzi i nieprzyjemnej atmosfery powiedzieć tak, licząc się z tym, że będzie towarzyszyła ogromna krytyka tej decyzji. Ale są tacy bohaterowie, śmiem twierdzić, którzy potrafią to zrobić – zaznaczył ks. Suchorab.

Podkreślił, że każdy kapłan, który wychodzi z seminarium w Koszalinie sprawia, że w jakiejś parafii, w jakiejś wspólnocie jest sprawowana Eucharystia i inne sakramenty.

Dwaj alumni pierwszego roku złożyli przyrzeczenia. Obrzęd poprowadził ks. dr Paweł Mielnik, prefekt WSD w Koszalinie. Błogosławieństwa udzielił im bp Krzysztof Zadarko, administrator diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Następnie złożyli oni ślubowanie uniwersyteckie, bo jednocześnie rozpoczęli studia na Wydziale Teologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Odebrali symboliczne indeksy.

Wykład inauguracyjny „Eucharystia szkołą miłości” wygłosił wieloletni wykładowca liturgii ks. dr Jacek Lewiński w WSD w Koszalinie.

W uroczystości, oprócz gospodarzy, udział wzięli m.in. przedstawiciele uczelni z regionu i seminariów wyższych diecezji szczecińsko-kamieńskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, byli rektorzy koszalińskiego seminarium oraz rodziny kandydatów do seminarium. Mszy św. inauguracyjnej przewodniczył bp Zadarko.

Od początku istnienia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej powołanej w czerwcu 1972 r. naukę w WSD w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) rozpoczęło, jak podał ks. Suchorab, 869 osób, święceniami kapłańskimi zakończyła się formacja 338 alumnów.

Obecnie w seminarium na wszystkich sześciu rocznikach formacje odbywa 10 kleryków, a pięciu kapłanów, absolwentów seminarium, kontynuuje studia doktoranckie z pedagogiki, teologii fundamentalnej, teologii dogmatycznej, prawa kanonicznego oraz teologii pastoralnej duszpasterstwa młodzieży. Jeden w Lublinie, dwóch w Warszawie i dwóch w Rzymie. Święcenia prezbiteriatu otrzymało ostatnio dwóch diakonów, którzy zakończyli swoją formację i studia, i posługują już jako kapłani w parafiach diecezji.

Zadaniem seminarium, na co zwrócił uwagę ks. Suchorab, jest odpowiednie przygotowanie przyszłych kapłanów, a celem pobytu „nie tylko ukształtowanie człowieka w kierunku jego osobistej dojrzałości (…), lecz także przygotowanie, aby stał się on przewodnikiem powierzonych mu ludzi”.

