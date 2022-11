Dwie osoby zginęły. Rakiety spadły na terytorium Polski

saphire

2022-11-15 21:28:44

Przestańcie siać panikę! Jakie rakiety? I skąd nagle dwie w jedno i to samo miejsce, jak tam jest tylko jeden krater? Może 50 od razu? Straż pożarna już dawno podała, że doszło do zapłonu pyłu przy przesypywaniu kukurydzy przy leju zsypowym suszarni. To zwykły wypadek, bo w takich miejscach może być jeszcze mieszanka gazu, który służy do osuszania składowanego surowca. Następnym razem napiszecie o rakietach, gdy ktoś chwilę wcześniej bawił się zapalniczką na stacji benzynowej? Opamiętajcie się!