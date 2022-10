Do groźnego wypadku drogowego doszło we wtorek rano w Chojnie. Na ulicy Szczecińskiej auto osobowe zderzyło się z samochodem ciężarowym z naczepą. W wypadku ranne zostały dwie osoby, które pogotowie ratunkowe przetransportowało do szpitala.

Na miejscu interweniowała też policja, służby drogowe i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie. Droga w miejscu wypadku była zablokowana.

