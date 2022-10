Najpierw pożar samochodu, a później wypadek. Pracowite popołudnie strażaków-ochotników z Bierzwnika

W czwartek po południu w ciągu niecałej godziny druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierzwniku (powiat choszczeński) interweniowali przy dwóch poważnych zdarzeniach na drogach. Po ugaszeniu pożaru auta pojechali do samochodowego wypadku.

Samochód osobowy zapalił się na leśnej drodze niedaleko miejscowości Ostromęcko. Dyspozycja do udziału w akcji gaśniczej dotarła do OSP Bierzwnik o godz. 14.19. Na miejscu strażacy zastali rozwinięty pożar. Ugasili go strumieniami piany, ale auto całkowicie spłonęło.

Niedługo później, bo o godz. 15.30 druhowie zostali skierowani do usuwania skutków wypadku drogowego. Na trasie między miejscowościami Dobiegniew a Klasztorne zderzyły się dwa samochody osobowe. Tu niestety były dwie osoby poszkodowane, którymi zajęły się załogi karetek pogotowia.

(k)