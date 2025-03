Dwa dni bez SOR, później w innym budynku w szpitalu przy ul. Arkońskiej

Od soboty oddział ratunkowy będzie funkcjonował w tymczasowej lokalizacji – w budynku „B”. Ale od najbliższego czwartku do soboty będzie zamknięty. Fot. SPWSZ w Szczecinie

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) przy ul. Arkońskiej w Szczecinie od soboty będzie działał tymczasowo w innym budynku. Ale zanim się tam przeniesie, na dwie doby będzie musiał w ogóle przerwać przyjmowanie pacjentów. Zmiany związane są z rozpoczęciem przebudowy i modernizacji obecnych pomieszczeń SOR w tej siedzibie Szpitala Wojewódzkiego.

– Abyśmy mogli przenieść oddział ratunkowy do tymczasowej lokalizacji, do budynku „B”, musimy na pełne dwie doby zamknąć czasowo SOR w budynku „M” – tłumaczy lek. Jarosław Bursa, zastępca dyrektora SPWSZ ds. lecznictwa. – Planujemy od tego czwartku, 27 marca, od godz. 7 rano do soboty 29 marca do godz. 8 rano, na pełne dwie doby, wyłączyć SOR z ruchu karetek i pacjentów. Musimy to zrobić.

Zmiany nie będą dotyczyć punktów przyjęć o kompetencjach SOR funkcjonujących w innych budynkach na terenie szpitala przy Arkońskiej.

– W budynku „D” bez przeszkód w czasie przeprowadzki głównego SOR-u działać będą SOR kardiologiczny i laryngologiczny, a w budynku „K” pediatryczny i chorób zakaźnych – dodaje Jarosław Bursa.

SOR w tymczasowej lokalizacji działać będzie na pewno do końca bieżącego roku. Po zakończeniu prac w budynku „M” oddział wróci na swoje miejsce.

Wejście dla pacjentów do tymczasowego SOR-u będzie od szczytu budynku „B”. Z tej strony zlokalizowana zostanie rejestracja, poczekalnia oraz pomieszczenia do triażu. Karetki podjeżdżać będą od strony łącznika. Szpital omówił to z pogotowiem. O zmianach wiedzą też dyspozytorzy medyczni, Narodowy Fundusz Zdrowia, dyrektorzy innych szczecińskich szpitali, lekarze rodzinni i punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Dlaczego potrzebne są aż dwie doby na przeprowadzkę SOR do tymczasowej lokalizacji?

– Przeprowadzenie szpitalnego oddziału ratunkowego do budynku „B” to wymagające przedsięwzięcie i aby przebiegało bez zakłóceń, było sprawne i szybkie, jest w to zaangażowanych kilka sekcji i służb funkcjonujących u nas w szpitalu – tłumaczy Dorota Hawrus, pielęgniarka oddziałowa szpitalnego oddziału ratunkowego. Wymienia m.in. konieczność uruchomienia niezbędnych systemów informatycznych, przeniesienie wysokospecjalistycznej aparatury medycznej. – Dołożymy wszelkich starań, żeby te 48 godzin, przebiegało sprawnie i żeby już od soboty, od godz. 8 rano nasi pacjenci mogli być przyjmowani w pełni bezpiecznie w nowej tymczasowej lokalizacji.

Te obecne utrudnienia mają zaprocentować w przyszłości. Bo związane są z rozpoczynającą się właśnie modernizacją obecnej lokalizacji SOR przy ul. Arkońskiej.

– To będzie gruntowny remont i częściowa przebudowa pomieszczeń, wymiana instalacji, w tym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – wymienia Klaudiusz Dziubała, zastępca dyrektora szpitala ds. administracyjnych. – Ponadto wymiana podjazdu dla karetek, a także dostosowanie infrastruktury telekomunikacyjnej. Łączna wartość tych prac wyniesie ponad 8 milionów złotych. Termin zakończenia to grudzień tego roku. Dzięki tej inwestycji podniesie się znacznie standard tego oddziału, a także zostanie on dostosowany do obecnych wymogów i potrzeb tego typu oddziałów.

Szpitalny oddział ratunkowy przy ul. Arkońskiej w Szczecinie jest jednym z ważniejszych w regionie. Każdego dnia przychodzi do niego kilkudziesięciu pacjentów. ©℗

(sag)