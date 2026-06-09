Dużo radości i wspólnego świętowania

Dzień Dziecka oraz Dzień Rodzicielstwa Zastępczego stały się okazją do wyjątkowego spotkania, które połączyło dzieci, rodziny zastępcze oraz mieszkańców powiatu stargardzkiego.
Festyn zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie wypełnił się radością, uśmiechami i licznymi atrakcjami przygotowanymi dla najmłodszych uczestników. Odbył się na terenie zielonym przy ul. Andersa.
Na uczestników wydarzenia czekało wiele niespodzianek, w tym konkursy, animacje, dmuchańce oraz kreatywne zabawy. Dzieci mogły aktywnie spędzić czas, rozwijać swoje zainteresowania i cieszyć się beztroską atmosferą święta przygotowanego specjalnie z myślą o nich. Festyn był również doskonałą okazją do podkreślenia niezwykle ważnej roli rodzin zastępczych. To właśnie dzięki ich codziennemu zaangażowaniu, trosce i ogromnemu sercu wiele dzieci otrzymuje poczucie bezpieczeństwa, wsparcie oraz prawdziwy dom. Organizatorzy i uczestnicy wyrazili wdzięczność wszystkim rodzinom zastępczym za ich odpowiedzialność, poświęcenie i nieocenioną pracę na rzecz najmłodszych.
Organizatorzy dziękują partnerom oraz wszystkim uczestnikom za wspólne stworzenie atmosfery pełnej życzliwości, pozytywnej energii i wzajemnej integracji. Takie wydarzenia pokazują, jak ważne są lokalna wspólnota, współpraca i wsparcie dla rodzin oraz dzieci.
Z okazji Dnia Dziecka wszystkim najmłodszym życzymy spełnienia marzeń, wielu powodów do uśmiechu, sukcesów oraz szczęśliwego i beztroskiego dzieciństwa.©℗
(w)