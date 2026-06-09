Dużo radości i wspólnego świętowania

Jedną z atrakcji były piana party. Sprawiły dzieciom mnóstwo radości. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Dzień Dziecka oraz Dzień Rodzicielstwa Zastępczego stały się okazją do wyjątkowego spotkania, które połączyło dzieci, rodziny zastępcze oraz mieszkańców powiatu stargardzkiego.

REKLAMA

Festyn zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie wypełnił się radością, uśmiechami i licznymi atrakcjami przygotowanymi dla najmłodszych uczestników. Odbył się na terenie zielonym przy ul. Andersa.

Na uczestników wydarzenia czekało wiele niespodzianek, w tym konkursy, animacje, dmuchańce oraz kreatywne zabawy. Dzieci mogły aktywnie spędzić czas, rozwijać swoje zainteresowania i cieszyć się beztroską atmosferą święta przygotowanego specjalnie z myślą o nich. Festyn był również doskonałą okazją do podkreślenia niezwykle ważnej roli rodzin zastępczych. To właśnie dzięki ich codziennemu zaangażowaniu, trosce i ogromnemu sercu wiele dzieci otrzymuje poczucie bezpieczeństwa, wsparcie oraz prawdziwy dom. Organizatorzy i uczestnicy wyrazili wdzięczność wszystkim rodzinom zastępczym za ich odpowiedzialność, poświęcenie i nieocenioną pracę na rzecz najmłodszych.

Organizatorzy dziękują partnerom oraz wszystkim uczestnikom za wspólne stworzenie atmosfery pełnej życzliwości, pozytywnej energii i wzajemnej integracji. Takie wydarzenia pokazują, jak ważne są lokalna wspólnota, współpraca i wsparcie dla rodzin oraz dzieci.

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim najmłodszym życzymy spełnienia marzeń, wielu powodów do uśmiechu, sukcesów oraz szczęśliwego i beztroskiego dzieciństwa.©℗

(w)



REKLAMA