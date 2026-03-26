Plantacja marihuany pod Stargardem zlikwidowana! Skonfiskowano ponad 4 kg narkotyku

Służby zabezpieczyły 169 krzewów konopi indyjskich.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zatrzymali 31- letniego mieszkańca powiatu stargardzkiego. Odkryto u niego plantację marihuany oraz sprzęt do produkcji środków odurzających.

REKLAMA

Stargardzcy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP ze Szczecina przeprowadzili skuteczną realizację wymierzoną w przestępczość narkotykową. W wyniku tych działań zatrzymano 31-letniego mieszkańca powiatu stargardzkiego, podejrzanego o posiadanie oraz wytwarzanie znacznych ilości środków odurzających.

- Podczas przeszukania pomieszczeń należących do mężczyzny funkcjonariusze zabezpieczyli: ponad 4 kg marihuany (dokładnie 4052,977 g), 169 krzewów konopi oraz sprzęt służący do wytwarzania i przetwarzania narkotyków - informuje asp. Wojciech Jędrych, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Mężczyzna usłyszał 8 zarzutów, w tym: uprawy konopi, zbioru, suszenia i przetwarzania narkotyków, posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz odpłatnego udzielania narkotyków. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Prokurator Rejonowy w Stargardzie wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt.

-Sąd przychylił się do wniosku - dodaje asp. Jędrych. - Podejrzany najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

(w)

REKLAMA