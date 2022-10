Duże zmiany przy pl. Zwycięstwa. Tym razem się udało

Tym razem się udało - zapowiadane od ponad tygodnia zmiany w obrębie pl. Zwycięstwa w niedzielę, 16 bm., udało się w końcu wprowadzić. W miniony weekend na przeszkodzie stanęły kolizje z podziemną infrastrukturą, której nie było w planach. Już od rana w tej części Szczecina tworzyły się korki, które w zwykły dzień mogą być tylko większe. Część utrudnień powodują jednak sami kierowcy i piesi.

Tramwaje linii 7, 8 i 10 w obu kierunkach na odcinku od Bramy Portowej niemal do skrzyżowania z ul. Ks. Bogusława X kursują teraz tylko jednym torem. Umożliwiają to specjalne rozjazdy nakładkowe. Linia 9 korzysta z tego rozwiązania wyłącznie w kierunku Głębokiego. Do Potulickiej tramwaje jeżdżą do odwołania przez ul. Piłsudskiego, pl. Rodła i Bramę Portową. Przystanki przy Bramie Portowej w kierunku Turkusowej, pl. Rodła i Potulickiej są wyłączone z użytku. Linie 7, 8 i 10 zatrzymują się teraz za skrzyżowaniem.

Ograniczenia dotknęły też kierowców. Ul. Krzywoustego została zawężona do jednego pasa w obu kierunkach. Wyłączono sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ul. Św. Wojciecha oraz Krzywoustego i Kopernika. Nie ma już możliwości skrętu dla jadących od Bramy Portowej do ul. Kopernika. Kierowcy znaleźli już jednak "patent" - wjeżdżają w ul. Krzywoustego i... zawracają pomiędzy słupkami oddzielającymi torowisko. Z kolei piesi wciąż przekraczają ul. Krzywoustego po przejściu na początku tej ulicy, choć ono także zostało zamknięte. Nowe przejście znajduje się na wysokości kościoła garnizonowego. ©℗

Tekst, fot. i film: Tomasz TOKARZEWSKI