Zinterpretuj Gintrowskiego

Fot. Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna

W dniach 3 i 4 lipca odbędzie się w Kołobrzegu VII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiątki”. W ramach wydarzenia przeprowadzony zostanie konkurs na interpretację piosenek tego legendarnego barda.

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W konkursie mogą wziąć udział wokaliści – zarówno ci, którzy sami będą akompaniować sobie na dowolnym instrumencie, jak i tacy, którzy wystąpią z innym akompaniatorem lub zespołem. Do konkurencji dopuszczone zostaną także duety, większe zespoły wokalne z akompaniamentem oraz zespoły wokalno-instrumentalne. Organizator, którym jest Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna, nie dopuszcza występów przy wykorzystywaniu wcześniej przygotowanych podkładów muzycznych nagranych na różnego rodzaju nośnikach.

Każdy z wykonawców biorących udział w konkursie będzie musiał zaprezentować dwie piosenki z repertuaru Przemysława Gintrowskiego lub takie, do których bard skomponował muzykę. Czas prezentacji obu utworów ograniczony został do 10 minut, ale w wyjątkowych przypadkach organizator może wyrazić zgodę na wydłużenie prezentacji.

Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie, powinny wysłać do 20 czerwca na adres mailowy przegladpamiatki@interia.pl zgłoszenie, podając swoje imię, nazwisko, numer telefonu, ewentualny skład i nazwę zespołu, wiek, miejscowość zamieszkania oraz tytuły piosenek w kolejności ich prezentacji. Oczywiście trzeba dołączyć także nagranie obu utworów w formacie mp3. Jury po wysłuchania nadesłanych nagrań wybierze wykonawców, którzy dopuszczeni zostaną do Konkursu Głównego. Wybrani uczestnicy powiadomieni o tym zostaną do 22 czerwca.

Pula nagród w tegorocznym konkursie to 20 tys. zł. Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie internetowej pamiatkiprzemyslawagintrowskiego.pl, w zakładce „nasze konkursy”.©℗

(pw)

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