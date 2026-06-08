Dwie osoby w szpitalu po przygnieceniu przez drzewo przewracające się na chodnik

Fot. archiwum

Kobieta i mężczyzna poruszający się na wózku zostali przygnieceni przez drzewo, które przewróciło się na chodnik przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu. Oboje poszkodowani trafili do szpitala – poinformowała zachodniopomorska straż pożarna.

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 9.00 przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu.

Jak przekazał rzecznik zachodniopomorskiej PSP asp. Dariusz Schacht, na dwoje przechodniów spadło drzewo.

– Poszkodowana została kobieta, którą spod drzewa wydobyły osoby postronne jeszcze przed przybyciem służb. Drugą osobą, na którą spadło drzewo, był mężczyzna z niepełnosprawnością. Jego uwolnili strażacy – poinformował asp. Schacht.

Strażak podał, że obie te osoby zostały przebadane przez zespoły ratownictwa medycznego i przewiezione do szpitala na dalszą diagnostykę i obserwację.

Komendant kołobrzeskiej PSP mł. bryg. Krzysztof Azierski powiedział PAP, że nie jest jeszcze znana przyczyna wywrócenia się drzewa.

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