Drogi i szczepienia. Wojewodowie mają różne pomysły

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita zdecydował, że w naborze do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dodatkowymi punktami nagrodzi gminy, które angażują się w akcje szczepień przeciwko COVID 19. W województwie zachodniopomorskim takiego kryterium nie będzie.

- Na jakość życia mieszkańców w jednakowym stopniu obecnie składają się dobre drogi lokalne, jak i skuteczna ochrona przed koronawirusem – tłumaczył Łukasz Kmita cytowany przez "Rzeczpospolitą".

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach RFRD na rok 2022 pod koniec lipca. Nabór wniosków trwa do 27 sierpnia 2021 r.

- W trwającym naborze wojewoda zachodniopomorski nie planuje wprowadzać dodatkowego kryterium przy ocenie wniosków, jakim byłaby promocja szczepień przez gminy i powiaty - informuje Michał Ruczyński, rzecznik prasowy wojewody.

Wniosek o dofinansowanie musi spełniać wymagania określone w ustawie o RFRD przez Ministra Infrastruktury. Zostały opisane w dokumencie pod nazwą „Minimalne kryteria klasyfikacji i zakres przedmiotowy zadań do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych”. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Choć pomysły na ożywienie programu szczepień są różne, przedstawiciele rządu są zgodni co do tego, że to najlepsza ochrona przed zarazą. Zbigniew Bogucki o programie szczepień przypomina regularnie. Ostatnio zrobił to podczas konferencji poświęconej inicjatywie "Maluch plus". Podkreślał wtedy, że kontynuowanie programu szczepień jest niezwykle ważne, także w mniejszych ośrodkach.

– Mamy dobry poziom wyszczepienia w województwie zachodniopomorskim – mówił. – Pewnie będziemy zaczynać szczepienia w pasie nadmorskim. Jeszcze musimy dużo pracy włożyć w to, aby zaszczepić 70 albo 80 proc. mieszkańców, bo wtedy dzieci będą mogły we wrześniu wrócić nie na kilka tygodni, tylko do normalnej stacjonarnej nauki. Dzieci potrzebują kontaktów z rówieśnikami. Wszystko jest w naszych rękach. Nie mam wątpliwości, że w jakiejś formie wirus wróci, pytanie tylko, w jakiej skali. Wiele bitew wygraliśmy, ale pozostało jeszcze wiele bitew do wygrania.

(as)