Droga w kierunku Szczecina zablokowana

Komentarze

Jaś 2024-07-06 20:19:10 Kop w zadek,nie idzie ci biznes to go zmień a nie chodź na żebry.Nikt nie ma zamiaru dokładać do nieudaczników

Świnoujścianka 2024-07-06 19:06:58 Tak trzymać!

z tą brzózką 2024-07-06 15:04:50 świetny pomysł . Ja szczęśliwie doleciałem do plaży ! Kobitę poniesło gdzieś na Szweda . Jak nie dopłynie do brzegu z powrotem , będę miał wreszcie święty spokój ! Łoję browara i trzymam kciuki za wiatr od plaży . Niech sobie kobitka potrenuje !

P. 2024-07-06 14:04:43 Tymczasem jeden z 'liderow' protestu rolnikow występuje w białoruskiej tv ,przypadek ?nie sadze

Sankcje działają 2024-07-06 13:45:42 Przeczytałem artykuł z portalu money z maja tego roku o sytuacji firm transportowych. Tam pisze ile już upadło, ile w restrukturyzacji i skąd problemy. Widać że sankcje nałożone na Rosję i Białoruś działają i to coraz mocniej. Co prawda najbardziej w Polskę, w tym w firmy transportowe i innych ciężko pracujących Polaków. Trzeba było walczyć jak w/w sankcje wprowadzano kilka lat temu. Teraz już po wszystkim. Jak to rzecznik prasowy Urban kiedyś powiedział?. "Rząd się sam wyżywi".

"Panie daj" 2024-07-06 12:39:37 Dlaczego ja zwykły podatnik mam dopłacać do przewoźników i do ich składek ZUS jak interes im nie idzie?. Niech podniosą ceny za przewóz i jak przetrwają to dobrze. A jak nie to konkurencja ich wytnie i zastąpi. Ktoś kilka lat temu dopuścił ukraińskie przewozy po Unii. Teraz wchodzi ukraińska spółka kolejowa, to PKP Cargo do reszty popłynie. Kto rządził 8 lat jak to wprowadzali i nic nie zdziałał?. Dać wam adres ich biur wyborczych w Szczecinie czy sami znajdziecie?.

Skoon 2024-07-06 12:26:21 Kolejni milionerzy po rolnikach strajkują jakoś zwykli kierowcy tego nie robią tylko właściciele firm bo ciągle im mało mało mało . Bez przerwy tylko narzekają że transport się nie opłaca jednocześnie co chwila dokupują nowe zestawy ....

Trzeba było 2024-07-06 11:21:34 zablokować drogę na morze ! Sobota ma być gorąca , to będzie ! Już Wam te uśmiechnięte buziaczki od Szymona bardzo , ale to bardzo podziękują ! Dla tych co pilnie nad morze chcą , mam na swoim ogrodzie elastyczną brzózkę . Puścimy najpierw Twoje bagaże , a chwilę potem Ciebie . Będziesz leciał i lecial ..., aż wylądujesz ! Pamiętasz jak SIARA z filmu skwitował takie lądowanie Pazury ?