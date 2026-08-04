Drift zakończył się kolizją. Nastolatek uszkodził trzy zaparkowane samochody

Mężczyzna uszkodził trzy prawidłowo zaparkowane na parkingu samochody. Fot. Stoją Stargard

Ogromnymi stratami zakończyła się próba driftowania na parkingu przy ul. Szczecińskiej w Stargardzie. Nastolatek kierujący BMW stracił panowanie nad samochodem i uderzył w trzy prawidłowo zaparkowane pojazdy.

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Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 22. Jak wynika z ustaleń, młody kierowca próbował wykonywać manewry driftu, jednak sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. BMW wjechało w trzy stojące na parkingu samochody, powodując ich uszkodzenie.

Na miejsce wezwano policję.

Funkcjonariusze ustalili, że kierujący nie posiadał wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdów - przekazał asp. Wojciech Jedrych, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. - Wobec kierującego prowadzone są czynności w związku z kierowaniem pojazdem bez wymaganych uprawnień oraz spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Sprawa będzie miała jednak swój dalszy ciąg. Młody mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień oraz spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. ©℗

(w)

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