Drift zakończył się kolizją. Nastolatek uszkodził trzy zaparkowane samochody

Ogromnymi stratami zakończyła się próba driftowania na parkingu przy ul. Szczecińskiej w Stargardzie. Nastolatek kierujący BMW stracił panowanie nad samochodem i uderzył w trzy prawidłowo zaparkowane pojazdy.
Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 22. Jak wynika z ustaleń, młody kierowca próbował wykonywać manewry driftu, jednak sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. BMW wjechało w trzy stojące na parkingu samochody, powodując ich uszkodzenie.
Na miejsce wezwano policję.
Funkcjonariusze ustalili, że kierujący nie posiadał wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdów - przekazał asp. Wojciech Jedrych, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. - Wobec kierującego prowadzone są czynności w związku z kierowaniem pojazdem bez wymaganych uprawnień oraz spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Sprawa będzie miała jednak swój dalszy ciąg. Młody mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień oraz spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. ©℗
(w)