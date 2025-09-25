Dramatyczny pościg na rowerze za złodziejem plecaka. Uderzał kobietę w głowę

Fot. KPP w Szczecinku

Jadąc na rowerze wyrwał plecak przypadkowej rowerzystce. Kobieta ruszyła za nim w pościg, który w pewnym momencie przybrał dramatyczny przebieg.

Jak ustalili policjanci 27-letni mieszkaniec Szczecinka jechał rowerem za rowerzystką, która w koszyku miała schowany podręczny plecak. Mężczyzna wyczekał na odpowiedni moment, zrównał się z jadącą kobietą, wyrwał jej plecak i zaczął uciekać na jednośladzie. Mieszkanka Szczecinka ruszyła za nim w pościg. Na krótko straciła rabusia z oczu, ale udało jej się dogonić go w momencie, gdy chował jej plecak do torby. Kobieta próbowała wyszarpać go mężczyźnie, ale ten kilkukrotnie uderzył ją w głowę i uciekł.

Na głośny krzyk kobiety i prośbę o pomoc odpowiedziały przypadkowe osoby, które ruszyły za uciekającym sprawcą. Udało im się zatrzymać mężczyznę, którego przekazały wezwanej na miejsce policji.

- Plecak wraz z całą zawartością wrócił do pokrzywdzonej a mundurowi podjęli dalsze czynności wobec 27-latka. Jak ustalili policjanci, mężczyzna kilka miesięcy temu odbył kare pozbawienia wolności za podobne przestępstwo i dlatego z uwagi na działanie w warunkach recydywy grozi mu za kradzież rozbójniczą nawet do 12 lat pozbawienia wolności – informuje asp. szt. Anna Matys oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Sąd zdecydował o tym, że sprawca kradzieży rozbójniczej trafił na 3 miesiące do aresztu.

