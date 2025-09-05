Pobił i okradł, a później znowu zaatakował ofiarę

Najpierw pobił i okradł śpiącego mężczyznę, a kiedy poszkodowany próbował odzyskać swoje rzeczy, zaatakował go ponownie. Na szczęście jest już w areszcie.
Do zdarzenia doszło na ulicy Morskiej w Koszalinie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że sprawca wszedł do lokalu zajmowanego przez pokrzywdzonego i wykorzystując moment, kiedy ten spał zaatakował go, zadając liczne uderzenia po całym ciele. Następnie zabrał należące do mężczyzny rzeczy osobiste i telefon komórkowy.
Kiedy poszkodowany próbował odzyskać skradzione przedmioty, napastnik, chcąc je zatrzymać, ponownie zaatakował. Zadawał ciosy pięściami, powodując u mężczyzny obrażenia ciała.
Koszalińscy kryminalni ustalili tożsamość i zatrzymali sprawcę.
- Okazało się również, że 32-latek nie po raz pierwszy dopuścił się tego typu przestępstwa. Mężczyzna usłyszał zarzuty dokonania kradzieży rozbójniczej oraz uszkodzenia ciała, za które grozi do 15 lat pozbawienia wolności - informuje asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.
Sąd Rejonowy w Koszalinie przychylił się do złożonego wniosku i zastosował wobec 32-latka tymczasowe aresztowania na okres trzech miesięcy.
(k)