Piątek, 05 września 2025 r. 
Pobił i okradł, a później znowu zaatakował ofiarę

Data publikacji: 05 września 2025 r. 21:48
Ostatnia aktualizacja: 05 września 2025 r. 22:05
Pobił i okradł, a później znowu zaatakował ofiarę
Fot. KMP Koszalin  

Najpierw pobił i okradł śpiącego mężczyznę, a kiedy poszkodowany próbował odzyskać swoje rzeczy, zaatakował go ponownie. Na szczęście jest już w areszcie.  

Do zdarzenia doszło na ulicy Morskiej w Koszalinie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że sprawca wszedł do lokalu zajmowanego przez pokrzywdzonego i wykorzystując moment, kiedy ten spał zaatakował go, zadając liczne uderzenia po całym ciele. Następnie zabrał należące do mężczyzny rzeczy osobiste i telefon komórkowy.

Kiedy poszkodowany próbował odzyskać skradzione przedmioty, napastnik, chcąc je zatrzymać, ponownie zaatakował. Zadawał ciosy pięściami, powodując u mężczyzny obrażenia ciała.

Koszalińscy kryminalni ustalili tożsamość i zatrzymali sprawcę.

- Okazało się również, że 32-latek nie po raz pierwszy dopuścił się tego typu przestępstwa. Mężczyzna usłyszał zarzuty dokonania kradzieży rozbójniczej oraz uszkodzenia ciała, za które grozi do 15 lat pozbawienia wolności - informuje asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Sąd Rejonowy w Koszalinie przychylił się do złożonego wniosku i zastosował wobec 32-latka tymczasowe aresztowania na okres trzech miesięcy.

(k)

