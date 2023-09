Dotacje czekają. Czas na drugi nabór

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mają wiele do zaproponowania, co widać podczas regularnych spotkań z mieszkańcami, np. na Pikniku Pasji. Teraz mogą sięgnąć po mikrodotacje na swoje inicjatywy. Fot. Agata JANKOWSKA

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Szczecinie zaprasza szczecińskie organizacje pozarządowe do składania ofert w drugim naborze wniosków w programie #mikroDOTACJE 2023. Do rozdysponowania jest kwota 40 tys. zł.

– Organizacje i grupy nieformalne działające na terenie Szczecina i na rzecz szczecinian mogą już składać wnioski o realizację mikrodotacji. Nabór trwa do 17 września 2023 roku – przypomina Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta. Realizacja zadań możliwa jest w terminie od 25 września do 17 grudnia 2023 r.

W roku 2023 na realizację inicjatyw w programie #mikroDOTACJE 2023 przeznaczono 80 tys. zł. W pierwszym naborze rozdysponowano kwotę 40 tys. zł, na inicjatywy w naborze nr 2 przeznaczone zostało kolejne 40 tys. zł. W szczególnych przypadkach Komisja Oceny Wniosków może zdecydować o zwiększeniu lub zmniejszeniu środków finansowych w danym naborze. Minimalna kwota dofinansowania mikrodotacji wynosi 1 tys. zł brutto, a maksymalna kwota dofinansowania mikrodotacji może wynieść 3 tys. zł brutto. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej 10 proc. wkładu własnego osobowego lub wkładu osobowego i finansowego, w stosunku do wnioskowanej kwoty na realizację mikrodotacji.

Za działania priorytetowe w naborze drugim uznaje się prowadzenie inicjatyw na terenach rewitalizacyjnych określonych przez Gminę Miasto Szczecin, inicjatywy na rzecz seniorów, dzieci i młodzieży szkolnej oraz inicjatywy realizowane przez młode organizacje pozarządowe. W roku 2023 miasto skupia się również na wartości proponowanych rezultatów, które mają być osiągnięte przez realizację działań oraz na proponowanych zmianach, jakie organizacje chcą wprowadzić poprzez swoje działania. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w regulaminie konkursu oraz dokumentach konkursowych.

ToT