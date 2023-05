250 tysięcy na wielokulturowość. Spotkanie Kultur, wykłady o Akcji „Wisła”, warsztaty, kino ukraińskie

– Stawiamy na działania integracyjne, w tym na organizację wydarzeń kulturalnych, warsztatów dla dzieci i młodzieży – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Fot. Ryszard PAKIESER

Zarząd województwa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert z budżetem 250 tysięcy zł z zakresu wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. W każde z zadań zaangażowana będzie społeczność ukraińska. Wsparcie przeznaczone zostanie m.in. na: XVIII Spotkanie Kultur – Koszalin 2023, 76. rocznicę Akcji „Wisła” – cykl wykładów historycznych dr. Eugeniusza Misiły, czy V Przegląd Kina Ukraińskiego – 2023.

– Od 24 lutego 2022 r. wspieramy obywateli Ukrainy, by na Pomorzu Zachodnim mogli znaleźć bezpieczną przestrzeń do życia i pracy. We współpracy z NGO’sami organizujemy niezbędną pomoc, odbywają się konsultacje psychologiczne czy lekcje języka polskiego. Stawiamy też mocno na działania integracyjne, w tym na organizację wydarzeń kulturalnych, warsztatów dla dzieci i młodzieży – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Spotkanie Kultur to już 18. edycja wydarzenia organizowanego przez Związek Ukraińców w Polsce (oddział w Koszalinie). Rokrocznie na placu na Rynku Staromiejskim przed koszalińskim ratuszem występują zespoły ukraińskie, niemieckie, romskie i polskie. Dostępne będą stoiska z malarstwem, rękodziełem ludowym, strojami oraz sztuką kulinarną. Organizacja otrzyma także dotację na organizację w Koszalinie, Kołobrzegu i Szczecinku przeglądu kina ukraińskiego oraz cyklu wykładów doktora Eugeniusza Misiły. Spotkania z udziałem historyka poświęcone 76. rocznicy Akcji „Wisła” odbędą się w Koszalinie, Kołobrzegu, Szczecinku, Wałczu i Białym Borze.

Z finansowym wsparciem Urzędu Marszałkowskiego odbędą się też działania związane z upamiętnieniem setnej rocznicy urodzin prof. Jerzego Nowosielskiego.

– Biały Bór jest prawdopodobnie jedyną miejscowością w woj. zachodniopomorskim, w której znajduje się artystyczna spuścizna tego znanego malarza, rysownika, scenografa, filozofa i teologa prawosławnego. Według plastycznej koncepcji profesora, z oryginalnymi ikonami i freskami jego autorstwa, została wybudowana w latach 1992-1997 cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy. W ramach zaplanowanych działań odbędzie się konferencja popularnonaukowa, wystawy tematyczne w Białym Borze oraz koncert poświęcony pamięci Jerzego Nowosielskiego. Za organizację wydarzeń odpowiadać będzie Związek Ukraińców w Polsce Koło w Białym Borze – podaje Urząd Marszałkowski.

Związek Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie przeznaczy dofinansowanie na kontynuację projektu „Depozyty pamięci”. Dzięki przyznanym środkom organizacja wyda album ze zdjęciami archiwalnymi mniejszości ukraińskiej i zorganizuje spotkanie z Piotrem Tymą o książce „Sploty o Ukraińcach z Polski”.

Fundacja PROSVITA z Wałcza ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego przygotuje czasopismo dla nauczycieli uczących w języku ukraińskim „#osvita.pl (nr 4) 2023”. Związek Romów Polskich w Szczecinku prowadzić będzie zaś warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży połączone z zajęciami integracyjnymi. Organizacją wydarzeń związanych z promowaniem oraz rozwojem tożsamości kulturowych mniejszości narodowych zajmie się także Fundacja Morze Kultury – zorganizuje warsztaty kompetencji międzykulturowych „Jedność w różnorodności”. Stowarzyszenie „Majsternia” zaprosi do koszalińskiego amfiteatru na koncert z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy (przypada 24 sierpnia).

Dotację z budżetu województwa otrzyma także Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce oddział w Szczecinie. Organizacja przygotuje polsko-niemiecką publikację o roboczym tytule: „Historia zwykłego człowieka Gerta D., podobna do milionów innych”, której autorem jest Andrzej Mrowiński, pasjonat historii Barlinka.

(reg)