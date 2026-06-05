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Doroczna Giełda Birofiliów

Data publikacji: 05 czerwca 2026 r. 21:31
Ostatnia aktualizacja: 05 czerwca 2026 r. 21:33
Doroczna Giełda Birofiliów
Fot. Krzysztof ŻURAWSKI    

Zachodniopomorski Klub Birofilów zaprasza na swoją cykliczną imprezę jaką jest Giełda Birofiliów.  

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Birofilia, czyli kolekcjonerskie hobby, to nic innego jak zbieranie różnego rodzaju przedmiotów dotyczących browarnictwa. Można kolekcjonować np. kapsle, podstawki, butelki, etykiety oraz etykiety.

W całym hobby najważniejsze jest logo browaru. Obecnie bardzo poszukiwane są m.in. produkty związane z browarami craftowymi. Białe kruki to np. gadżety z innych kontynentów, tak odległych jak Australia czy Ameryka Łacińska.

Doroczna Giełda odbędzie się w sobotę (6 czerwca) w Nowym Browarze mieszczącym się przy ul. Partyzantów 2. Początek o godz. 8.00. Wstęp wolny.
 
Krzysztof ŻURAWSKI

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