„Dom dla Absolwenta”. Nabór wniosków do 23 stycznia

Fot. STBS

Do 23 stycznia trwa nabór wniosków osób chętnych do partycypowania w kosztach budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem w ramach programu mieszkaniowego „Dom dla Absolwenta”.

REKLAMA

Nabór prowadzi Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i dotyczy absolwentów specjalizacji: wzornictwo (dizajn), sztuka mediów, a także: nauczycieli w szczególności przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, informatyków, biotechnologów, fizyków, astronomów, pracowników branży morskiej, filologów, tłumaczy, ekonomistów.

W ofercie znajdują się trzy mieszkania: przy ul. Ks. Bogusława X, Flaminga i Łącznej, o powierzchni od 39 do 46 m kw. Partycypacja wynosi do 30 proc. kosztów budowy lokalu, z czego w programie „Dom dla Absolwenta” połowę tej kwoty pokrywa gmina.

Wnioski o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkania należy składać do 23 stycznia br. w biurze Szczecińskiego TBS przy ul. Królowej Jadwigi 45/U2.

Osoby zainteresowane powinny spełnić m.in. kryterium dochodowe (określony w ogłoszeniu dochód na osobę w rodzinie), nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasto Szczecin, muszą być absolwentami wymienionych kierunków lub być zatrudnieniu w podanych zawodach na terenie Szczecina.

Program „Dom dla Absolwenta” to program mieszkaniowy Miasta realizowany przy udziale Szczecińskiego TBS. Jest alternatywną formą wynajmu, tańszą wobec rynku komercyjnego.

Jego celem jest wsparcie absolwentów najbardziej poszukiwanych kierunków szkół i uczelni wyższych oraz osób zatrudnionych na terenie Szczecina w branżach uznanych przez Miasto za kluczowe dla jego rozwoju.

Równolegle, dla pozostałych mieszkańców, Szczecińskie TBS prowadzi 3 kolejne nabory wniosków o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, na lokale o powierzchni od 32 do 68 m kw na lokale znajdujące się przy ul. Fregaty, Józefa Romana, Gwarnej, Kleeberga, Łącznej, Sowińskiego i Bolesława Śmiałego.

(K)

REKLAMA