Dla absolwenta na Wrzosowym Wzgórzu. Trwa nabór wniosków

Jeszcze pięć z dwudziestu mieszkań na nowym osiedlu Wrzosowe Wzgórze w Szczecinie pozostało do dyspozycji w programie „Dom dla Absolwenta”. Lokale są wykończone pod klucz, a wkład własny wymagany do ich wynajęcia w połowie płaci Miasto. Szansę na skorzystanie z oferty otrzymali także absolwenci innych specjalizacji niż do tej pory. Zainteresowani mogą składać wnioski do piątku 21 października br.

Program „Dom dla Absolwenta” stworzono z myślą o absolwentach szkół średnich i wyższych uczelni podejmujących pracę lub zatrudnionych w Szczecinie w zawodach istotnych dla rozwoju miasta lub ważnych dla mieszkańców. Trwający właśnie nabór wniosków w ramach programu dotyczy określonych specjalizacji zawodowych, to: wzornictwo (design), sztuka mediów, nauczyciele, w tym szczególnie przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, lekarze, pielęgniarki i informatycy. Z oferty mogą skorzystać także ratownicy medyczni, biotechnolodzy, fizycy, astronomowie, pracownicy branży morskiej, filolodzy, tłumacze i ekonomiści.

– W ramach programu absolwent otrzymuje pomoc od Miasta, które pokrywa połowę wkładu własnego wymaganego do wynajęcia mieszkania – tłumaczy Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa. – Pozostałą część, czyli 15 proc. kosztów budowy mieszkania płaci absolwent. Przykładowo w mieszkaniu jednopokojowym o pow. 36,67 mkw. wysokość partycypacji to niecałe 31 tys. zł.

Aktualna oferta dotyczy pięciu mieszkań, wykończonych pod klucz, które powstały w ramach drugiego etapu budowy osiedla Wrzosowe Wzgórze przy ul. Józefa Romana w Szczecinie.

Aby starać się o mieszkania w ramach programu „Dom dla Absolwenta”, trzeba spełniać określone warunki. Szczegółowe informacje, lista mieszkań, progi dochodowe, wnioski, formularze znajdują się na stronie Szczecińskiego TBS: http://www.stbs.pl/.

Informacje można także uzyskać telefonicznie pod nr. tel. 91 430 91 34 i 91 430 9 183 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

– Wnioski o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkania należy składać osobiście w terminie od 10 października do 21 października 2022 roku w godzinach od 10 do 16 w biurze Szczecińskiego TBS przy ul. Królowej Jadwigi 45/U2 – dodaje Tomasz Klek. – Wnioski złożone za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, poczty elektronicznej, itp. oraz złożone w innym niż we wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

(K)