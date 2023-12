Dobry olej przerabiali na posmażalniczy, żeby wyłudzić VAT

I tak to pseudoeko

2023-12-04 12:12:22

fixum dyrdum sprzyja przestępczości. Wręcz kreuje nowe kompetencje złodziejskiego fachu. Podatnicy dołożyli do tego 27 mln, a dzielni agenci zajęli 21mln z czego większość w majątku wycenionym przez zainteresowanych do potrzeb pochwalenia się akcją. Ile z tego rzeczywiście wróci do budżetu to się dopiero okaże. Rzecznik Brzoza miała podobno łzy w oczach jak mówiła ile to CO2 zostało dodatkowo wyemitowane w związku z tą walką o klimat. O jo joj! To się porobiło,a wszyscy tak dobrze chcieli.