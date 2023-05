Dni Europy w Szczecinie. Dyskusje, gry i spotkania

Gośćmi spotkań organizowanych w ramach Dni Europy będą: historyk Adam Leszczyński (po lewej) oraz kurator i historyk sztuki Jakub Gawkowski. Fot. PATATOF

Dzisiaj, 9 maja, w całej Unii Europejskiej obchodzony jest Dzień Europy. Upamiętnia on ogłoszenie Planu Schumana i zapoczątkowanie procesów integracyjnych między państwami wspólnoty europejskiej. Z tej okazji również szczecińskie instytucje przygotowały specjalny program obchodów.

Debata i dwa spotkania autorskie w TRAFO

Trafostacja Sztuki zaprasza na spotkania z dwoma autorami. Będą to Jakub Gawkowski, redaktor i kurator oraz Adam Leszczyński, historyk i dziennikarz. Gawkowski zaprezentuje projekt „Die Sonne nie świeci jak słońce”, który jest wyrazem marzeń o niepodzielnej i zjednoczonej Europie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18 we wtorek 9 maja. Dzień później wieczór autorski z Adamem Leszczyńskim poprowadzi dr Mikołaj Iwański. Rozmowa dotyczyć będzie głośnej książki autora pt.: „Ludowa historia Polski” opowiadającej wypartą historię najniższych, wyzyskiwanych przez władzę i elity, klas. Start o godzinie 18. Spotkanie transmitowane będzie również online.

Koncert jazzowy w Akademii Sztuki

12 maja w piątek o godzinie 17 w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego (siedzibie Akademii Sztuki przy al. Niepodległości) odbędzie się międzynarodowy koncert jazzowy pt.: „The​ Nature of Unity”. Wystąpią w nim: Maciej Grzywacz (gitara), Michał Starkiewicz (gitara), Tomasz Licak (saksofon tenorowy), Dima Bondarev (trąbka), Joanna Gajda (fortepian), Flavio Gullotta (kontrabas) oraz Radek Wośko (perkusja). Podczas wspólnego występu muzycy z Polski, Włoch i Danii uhonorują dorobek ostatnich lat jednoczącej się Europy, grając pod hasłem „The Nature Of Unity”. Utworzony na tę okazję Ensemble zaprezentuje autorskie kompozycje. Bezpłatne wejściówki będą rozdawane godzinę przed rozpoczęciem koncertu w budynku Pałacu Ziemstwa Pomorskiego.

Dyskusja w Centrum Żeglarskim

„Młodzi głosują!” to panel dyskusyjny organizowany przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Rozpocznie się o godzinie 17 w piątek 12 maja w Centrum Żeglarskim. Dedykowany jest on przedstawicielom Młodzieżowych Rad Miast i Gmin z regionu Pomorza Zachodniego, a także Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Tematem panelu będzie rola młodzieży w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach samorządowych i parlamentarnych.

Gra terenowa wokół Jeziora Szmaragdowego

W sobotę 13 maja o godzinie 10 przed Zajazdem Szmaragd przy ulicy Kopalnianej 2 rozdawane będą karty do udziału w grze terenowej. Rozpocznie się ona o godzinie 11 nad Jeziorem Szmaragdowym. Wydarzenie organizuje Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, Europe Direct Szczecin przy wsparciu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

(aj)