1 Maja w Szczecinie: kwiaty przed pomnikiem i hymn zjednoczonej Europy

@1,2,3

2022-05-01 16:12:44

Należy się to psu zupa , a co do reszty trzeba się dostosować , bo PIS myśli ,że coś im się należy ! OWSZEM , ALE POD PEWNYMI WARUNKAMI , JAK I INNYM 27 PAŃSTWOM . A tu w Wolsce Kaczysyna co mamy ?? Populizm i pełzającą dyktaturę Kaczelnika , A TEGO ŻADEN EUROPEJCZYK FINANSOWAĆ NIE CHCE !!!