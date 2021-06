Dni Cedyni. Niefortunny początek: proboszcz poświęcił, burmistrz w szpitalu

W piątek (18 czerwca) rozpoczęły się Dni Cedyni, czyli polsko-niemieckie spotkania z historią pod Górą Czcibora – Cedynia 2021. Jest to projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania). Beneficjentem projektu jest Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu, a autorem Małgorzata Karwan.

Impreza rozpoczęła się od otwarcia lekkoatletycznego boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w Cedyni, gdzie kosztem 209 tys. zł wybudowano bieżnię tartanową, skocznię w dal i rzutnię do pchnięcia kuli. Z uwagi na panujący upał otwarcie odbyło się w bez zbędnych, jak to niekiedy ma miejsce, oficjałek. Na otwarcie przybyli jedynie uczniowie dwóch klas, którzy stali w cieniu drzew. Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali także uczniowie, a nie oficjele. Potem obiekt poświęcił miejscowy proboszcz, który życzył, by obiekt ten spełniał swoje zadania i był bezpieczny. Niestety, chwilę później, kiedy odbyły się symboliczne biegi uczniów na nowej bieżni, swoje umiejętności chciał zademonstrować burmistrz Cedyni Adam Zarzycki, którzy w połowie dystansu doznał groźnej kontuzji zerwania ścięgna Achilles i trafił do szpitala w Zdunowie, gdzie jutro (w niedzielę) przejdzie operację.

W sobotę ciąg dalszy świętowania pod Górą Czcibora. O godz.11 odbędzie się błogosławieństwo wody, potem będą warsztaty średniowiecznego rzemiosła i muzyki dawnej. Od godz.14 będzie można oglądać turnieje bojowe dawnych rycerzy, turnieje łucznicze i walki włóczników. O godz.19 rozpocznie się noc Kupały i warsztaty Fireshow w wykonaniu grupy Outcast Flame Fireshow. Od godz. 15 w w amfiteatrze miejskim w Cedyni ciąg dalszy imprezy.

Oto jej program:

15.00-17.00 – Animacje dla dzieci

16.00-19.00 – Tabor cygański przy basenie (ul. Kościuszki), w ramach którego będzie można:

– zobaczyć tabor cygański z autentycznym wozem cygańskim, który obrazuje życie Cyganów z czasów taborów – zwiedzić cygańskie namioty

– poznać swoją przyszłość u prawdziwej wróżki cygańskiej – zobaczyć wystawę strojów i chust cygańskich

– skosztować przygotowanych potraw cygańskich (gulasz z ognia, placuszki z konfiturą dla dzieci)

– zwiedzić stoisko z wydawnictwami literackimi i muzycznymi

– posłuchać cygańskich bajek i pomalować cygańskie malowanki

17.00-18.00 – Występy dzieci i młodzieży cedyńskiej estrady oraz pokaz grupy tanecznej

18.00 – Prezentacja zespołu Czciborzanie

18.30 – oficjalne otwarcie „Dni Cedyni 2021” – nagrody dla najlepszych uczniów, pożegnanie absolwentów cedyńskich szkół, wręczenie kluczy do bram miasta

19.15-21.30 Prezentacja ZESPOŁÓW:

* GAMA

* WOLTER

* FLUID

21.30 – Gwiazda wieczoru – zespół TERNO.

W niedzielę ciąg dalszy imprezy, która zacznie się pod Górą Czcibora.

W programie:

10.00 – Warsztaty rzemiosła średniowiecznego oraz warsztaty Fireshow w wykonaniu grupy Outcast Flame Fireshow

10.00 – 15.00 Warsztaty muzyki dawnej Viatores oraz Daj Ognia

10:30 – Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem na Górze Czcibora przez władze z Polski i Niemiec

11.30 – Średniowieczne gry, zabawy i konkursy

12.00 – Finał walk 1vs1, 5vs5, walki grupowe, włóczników

13.00 – Inscenizacja bitwy pod Cedynią 972

14.30 – Warsztaty konne w wykonaniu ApolinarskiGroup Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny.

Tekst i fot. Mirosław KWIATKOWSKI