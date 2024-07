Dłuższe utrudnienia na Matejki. Kiedy finał robót?

Tak będzie jak piszesz. Na razie lemingi myślą, że to niemożliwe, albo, że będą tak bogaci, że sobie kupią elektryka. Niestety nie biorą pod uwagę, że nie będzie tyle surowców, żeby wyprodukować akumulatory dla wszystkich i co ważniejsze nie będzie prądu, bo elektrownie dające prąd też mają zburzyć, a zostać mają elektrownie chimeryczne i zawodne. Zegar tyka.

hahahahahah- ;-) No patrz co za niespodzianka,kolejna "kolizja" w infrastruktórze.hehehe.

1 pas starczy

2024-07-23 16:43:06

kiedy ludziki zrozumieją że hołownia, PO i lewica to zielony ład i wycofanie spalinowych aut i konsekwencji ich redukcja z ulic. czyli na matejki starczy 1 pas Smiać mi sie chce z ludzików wybudujących się na podszczecińskich wioskach i głosujących na te trzy partie bo nie dosyc że dostaną dyrektywą budynkowa czyli od 150 tys do zainwestowania wzwyż to jeszcze dostaną większe koszty transportu a czasami jak ich nie poniosą to nie dojadą.