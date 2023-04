Polska armia szuka chętnych. Rusza kwalifikacja wojskowa [GALERIA]

Płk Zbigniew Adamczyk zaprasza wszystkich, którzy są zainteresowani karierą w polskiej armii, na kwalifikację wojskową i do programu "Trenuj jak żołnierz". Fot. Dariusz Gorajski

Zachęcamy do związania swojej przyszłości zawodowej z polskimi siłami zbrojnymi - to komunikat płynący od przedstawicieli rządu i armii. Podczas poniedziałkowej konferencji w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie mówili o ruszającej właśnie kwalifikacji wojskowej oraz o nowym programie "Trenuj jak żołnierz".

Kwalifikacja potrwa do 21 lipca. W województwie zachodniopomorskim dotyczy 10 tys. 439 osób. Obejmuje głównie mężczyzn urodzonych w 2004 roku. Stawienie się przed komisją lekarską jest obowiązkowe, ale nie oznacza powołania do służby wojskowej.

- Co istotne, istnieje możliwość, że osoby, które dopiero ukończyły 18 rok życia i już widzą swoją przyszłość w strukturach polskich sił zbrojnych, też mogą zgłosić się na kwalifikację - mówił płk Zbigniew Adamczyk, szef Oddziału Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinie.

Z kolei program "Trenuj jak żołnierz" jest skierowany do wszystkich pełnoletnich Polaków. Składa się z dwóch etapów. Pierwszy trwa dni. Będzie się odbywał w maju: 6-7 maja i 13-14 maja. Wtedy chętni będą mogli zorientować się, na czym to szkolenie pomaga. W naszym województwie sprawdzą to w siedzibie 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie oraz w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. Drugi etap, właściwe szkolenie, zaplanowano na 16 - 29 lipca oraz 6 - 19 sierpnia. Ten etap zakończony się przysięgą wojskową. Uczestnicy programu dostają 130 zł za jeden dzień szkolenia.

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki przyznał, że z powodu wojny tuż za naszą wschodnią granicą czas dla Polski jest trudny. Jednak to nie zwalnia państwa z wykonywania codziennych obowiązków związanych z armią.

- Był taki czas, który na szczęście przeminął, kiedy mówiono, że polska armia jest niepotrzebna, że trzeba zmniejszać jej stan osobowy, że trzeba ją rozbrajać - mówił wojewoda. - Dziś wiemy, że było to krótkowzroczne, nierozsądne i nieracjonalne. Chcemy wykorzystać ten czas, aby wzmacniać polskie siły zbrojne. To, co dzieje się z polską armią od kilku lat, a więc wzmacnianie poprzez zakup sprzętu, uzbrojenia, jest szalenie ważne. Jest ważne, aby żołnierz miała dostęp do najnowocześniejszych technologii. Z drugiej strony musimy pamiętać, że podstawą bezpieczeństwa jest żołnierz. Bez żołnierza nie ma żadnej armii. ©℗

(as)