Dilerzy narkotyków i fałszerze pieniędzy. Szczecińskie CBŚP rozpracowało grupę przestępczą

Fot. Dariusz Gorajski

Co najmniej przez rok żyli z podrabiania pieniędzy i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Mowa o 9-osobowej grupie przestępczej, rozpracowanej przez funkcjonariuszy Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Szczecinie. O zatrzymaniu i przedstawieniu zarzutów trojgu z członków gangu informuje Prokuratura Regionalna w Szczecinie.



Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa działała co najmniej od stycznia do grudnia 2023 r. W tym okresie jej członkowie mieli wprowadzić do obrotu co najmniej 30 kg mefedronu, 10 kg marihuany, 5 kg amfetaminy i 400 g kokainy oraz produkty lecznicze zawierające w swoim składzie na przykład morfinę. Równolegle - jak wynika z ustaleń śledczych - grupa parała się podrabianiem i wprowadzaniem do obrotu polskich środków płatniczych.

- Śledztwo w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Podejrzanych jest 9 osób. Od grudnia 2023 r. w areszcie pozostaje 2 podejrzanych, w tym organizator przestępczego procederu, któremu grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat. Pozostałym członkom grupy grożą kary do 12 i 20 lat pozbawienia wolności - informuje prokurator Małgorzata Wojciechowicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

Trójka członków gangu została zatrzymana w połowie stycznie. Mężczyźnie oraz dwu kobietom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, obrocie znacznymi ilościami środków odurzających oraz substancji psychotropowych oraz wprowadzenie do obrotu podrobionych polskich znaków pieniężnych, które służyły również w celu nabywania narkotyków.

- Na wniosek prokuratora, wobec jednego z podejrzanych Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Podejrzanemu zarzucono wprowadzenie do obrotu między innymi, nie mniej niż 5 kg mefedronu i nie mniej niż 2 kg amfetaminy - informuje prok. Małgorzata Wojciechowicz. - Wobec dwóch pozostałych podejrzanych kobiet prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się z podejrzanymi i świadkami, zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego. ©℗

(an)