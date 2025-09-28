47-latek zaatakował policjantów. Awantura w sklepie zakończona aresztem

47-latek trafił do aresztu na 3 miesiące. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Interwencja w jednym ze stargardzkich sklepów przerodziła się w brutalny atak na funkcjonariuszy. Policjanci z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego zostali znieważeni, byli szarpani i zastraszani przez agresywnego mężczyznę.

Do zdarzenia doszło, gdy mundurowi zostali wezwani do awanturnika zakłócającego porządek.

– Mężczyzna nie reagował na polecenia opuszczenia sklepu, a podczas interwencji zachowywał się agresywnie – relacjonuje mł. asp. Ewa Majdzińska ze stargardzkiej komendy. – Znieważał policjantów obelżywymi słowami, naruszył ich nietykalność osobistą i groził im pozbawieniem życia.

47-latek został natychmiast zatrzymany. Następnego dnia usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy oraz kierowania wobec nich gróźb w celu zmuszenia ich do odstąpienia od czynności służbowych. Jeszcze tego samego dnia stanął przed sądem. Decyzją sędziego trafił do aresztu na trzy miesiące.

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie przypomina: każdy atak na policjanta spotyka się z natychmiastową i zdecydowaną reakcją.

– Nie ma i nie będzie przyzwolenia na agresję wobec funkcjonariuszy – podkreślają mundurowi. ©℗

Tekst i fot. (w)