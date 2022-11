Dentysta stanie przed sądem. Chciał zapłaty za usługi, których nie wykonał

Zgłaszał do Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia usługi stomatologiczne, których nie wykonał lub zrealizował prywatnie za opłatą. Dentysta dopuścił się w ten sposób 300 oszustw. Teraz stanie przed sądem. Grozi mu do 8 lat więzienia.

- Jak ustalono w ramach prowadzonego śledztwa podejrzany w okresie pomiędzy dniem 5 maja 2008 r., a grudniem 2008 r. wykonując świadczenia stomatologiczne podlegające refundacji w ramach zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy przekazywał nieprawdziwe informacje dotyczące wykonania tych świadczeń - informuje Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. - Podejrzany w sporządzanych, a następnie przekazywanych raportach statystycznych zgłaszał wykonanie usług stomatologicznych, podczas gdy w rzeczywistości nie były one w ogóle zrealizowane, bądź były wykonane prywatnie, za opłatą, a co za tym idzie nie podlegały refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia.

W rezultacie podejrzany dopuścił się 300 przestępstw oszustwa (w tym usiłowania), w wyniku których doprowadził Narodowy Fundusz Zdrowia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 46.008 złotych.

Przekazywane przez dentystę dane zweryfikowali pracownicy NFZ i odkryli nieprawidłowości.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie właśnie skierowała do sądu akt oskarżenia wobec podejrzanego 63-latka. Ten nie był do tej pory karany sądownie. Przyznał się do zarzucanych mu czynów oraz złożył wyjaśnienia. W toku postępowania prokuratura zastosowała zabezpieczenie majątkowe. Za zarzucane mu przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

(sag)