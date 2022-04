Dentobus w Policach. Na ratunek dziecięcym uśmiechom

Mobilny dentysta po raz kolejny odwiedzi Police. Tym razem, w czwartek (28 kwietnia), dentobus przyjedzie do tutejszego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1. Już był w Policach w poprzednim tygodniu – w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza.

– Wtedy z tej akcji profilaktycznej skorzystało 98 uczniów w wieku 7-10 lat – informuje Mateusz Frąckowiak, rzecznik prasowy Powiatu Polickiego, organizatora akcji.

W najbliższy czwartek z badań w dentobusie będą mogli skorzystać uczniowie szkół funkcjonujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach. I tym razem dla każdego dzielnego pacjenta organizatorzy przygotowali dyplomy i upominki.

Dentobus jest w pełni wyposażonym stomatologicznym gabinetem zabiegowym. Znajdują się w nim m.in.: specjalistyczny, sterowany elektronicznie fotel dentystyczny, zestaw punktowego RTG oraz niezbędne narzędzia stomatologiczne. Udzielane są w nim świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne, w tym wizyty adaptacyjne, nauka prawidłowego szczotkowania zębów, lakierowanie, badania okresowe i kontrolne oraz leczenie próchnicy.

Problem próchnicy występuje aż u 90 procent polskich dzieci. Dotyczy on co drugiego trzylatka. A wśród sześciolatków jest jeszcze gorzej – tylko około 14 procent dzieci w tym wieku nie musi leczyć zębów z tego powodu.

Próchnica to problem nie tylko estetyczny – wpływa na stan całego organizmu. Obecność szkodliwych bakterii w jamie ustnej sprawia, że dzieci mogą być bardziej podatne np. na choroby serca. Jeżeli próchnicą dotknięte są mleczaki, to istnieje duże ryzyko, że również zęby stałe będą zaatakowane chorobą. Stomatolodzy od lat ostrzegają przed skutkami zaniedbań, które widoczne są zwłaszcza u dzieci.

Wprowadzenie możliwości udzielania świadczeń stomatologicznych w dentobusie ma na celu zwiększenie dostępności do nich dla dzieci i młodzieży. To pozwala ograniczyć następstwa choroby próchnicowej zębów. Nowocześnie wyposażony samochód służy pacjentom nieodpłatnie, dzięki czemu rodzice nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z leczeniem czy dojazdem do dentysty. Koszty świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego udzielane w dentobusie pokrywane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

