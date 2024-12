Deklaracja OK Polska. „Tak” dla budżetu Szczecina

OK Polska na środowej sesji Rady Miasta Szczecin poprze projekt budżetu na 2025 rok – zadeklarowali na poniedziałkowej (16 grudnia) konferencji prasowej radni klubu. Odnieśli się do sytuacji finansowej miasta oraz zaproponowali inicjatywę uchwałodawczą skierowaną do kibiców szczecińskich drużyn ekstraklasowych.



- W dalszym ciągu polskie samorządy borykają się z problemami finansowymi wywołanymi przez tzw. Polski (NIE)ład – mówi radny Piotr Kęsik z OK Polska. - Tylko Szczecin w ostatnich latach stracił 700 mln złotych. To gigantyczna kwota, za którą można było zrealizować wiele tak potrzebnych inwestycji lub zainwestować w ważne społeczne programy. Zaproponowany budżet nie jest budżetem marzeń, ale jest najlepszy, jaki można było przygotować w tych trudnych warunkach. Wierzę, że sytuacja samorządów będzie się stale poprawiać i wróci na właściwe tory.

Jak mówią radni OK Polska, mimo trudnej sytuacji, w proponowanym budżecie udało się zabezpieczyć środki na zadania, których oczekują mieszkańcy.

- Jako klub OK Polska popieramy dalszy rozwój miasta. Będziemy wspierać być może nie największe zadania w skali całego miasta, ale to ważne mniejsze inwestycje, których oczekują od nas wyborcy – powiedziała Jolanta Balicka. - Dlatego będziemy wspierać rozbudowę dróg prowadzącą do terenów inwestycyjnych w rejonie Stołczyńskiej i Swkarnej, dalszą rozbudowę obiektu Świtu Skolwin, budowę ul. Cyfrowej, przebudowę ul. Sennej czy chodników na Osiedlu Kasztanowym. Ważnym punktem będzie też dla nas modernizacja obiektu AZS Wenecja.

Radni poinformowali też o inicjatywie uchwałodawczej dot. darmowych przejazdów środkami komunikacji publicznej kibiców jadących na mecze drużyn ekstraklasowych.

- Wiemy, że z darmowych przejazdów w dniu spotkania mogą korzystać kibice Pogoni Szczecin, na podstawie zakupionego biletu na dany mecz. Uważamy, że to fajna inicjatywa zachęcająca do korzystania z autobusów i tramwajów – powiedziała Renata Łażewska. - Chcielibyśmy rozszerzyć ten pomysł na inne drużyny występujące na wysokim poziomie rozgrywek. Mówimy choćby o King Wilki Morskie czy żeńską Pogoń Szczecin. Szczegóły i katalog drużyn jest oczywiście do wypracowania. Warto docenić kibiców wspierających swoje drużyny.

(K)