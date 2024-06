Dawna „Bajka” na sprzedaż. Kiedyś kino, później klub, dziś pustostan

Najpierw kino, później klub, a dziś pustostan popadający w ruinę. Niebawem ma być wystawiony na sprzedaż. Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ

Budynek dawnego kina „Bajka” w Policach będzie sprzedany. Gmina już się przygotowuje do ogłoszenia przetargu dla wyłonienia nabywcy nieruchomości, która od lat popada w ruinę.

Policzanie w średnim wieku i starsi pamiętają ten budynek głównie z funkcjonującego w nim kiedyś kina „Bajka”, nieco młodsi – kojarzą z nocnym klubem dyskotekowym. A dla młodych obecnie policzan to już od lat tylko szpecący ul. Wojska Polskiego pustostan. Być może w końcu się to zmieni.

– Do sprzedaży przygotowywana jest nieruchomość zlokalizowana przy ul. Wojska Polskiego 83, dawne kino „Bajka” – ogłosił na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Policach burmistrz Krystian Kowalewski. – Ma to zapobiec dalszej degradacji obiektu i doprowadzić do zagospodarowania tego terenu.

(sag)