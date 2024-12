Dariusz Wieczorek zdecydował o podaniu się do dymisji

Decyzję w sprawie ministra Dariusza Wieczorka już w poniedziałek zapowiedział premier Donald Tusk, który rozmawiał na ten temat z Włodzimierzem Czarzastym, liderem Nowej Lewicy. Była to reakcja szefa rządu na informacje Wirtualnej Polski o tym, że Wieczorek nie wpisał do oświadczenia dwuhektarowej działki i garażu. Jak napisał portal: "Wszystko wskazuje na to, że minister nauki nie chciał ukryć majątku, lecz po prostu nie wypełnił poprawnie oświadczenia, bo pomyliły mu się jednostki miary".

Odwołanie Wieczorka ma być pokłosiem m.in. sprawy Gabrieli Fostiak , szefowej związku zawodowego na Uniwersytecie Szczecińskim, która napisała do resortu nauki o nieprawidłowościach, do jakich miało dochodzić na uczelni. Poprosiła o anonimowość, ale minister ujawnił rektorowi jej dane. Według Gabrieli Fostiak nie powinien tego robić, bo występowała w roli sygnalistki. Zdaniem Dariusza Wieczorka ustawa o sygnalistach jej nie obejmuje. Jednocześnie polityk zadeklarował, że wszczął postępowania wyjaśniające w sprawach, które poruszyła przedstawicielka związku.

- Będę bronił dobrego imienia, będę te wszystkie sprawy wyjaśniał, natomiast nie chciałbym, aby w jakikolwiek sposób doniesienia i to, co się działo miało wpływ na rozwój polskiej nauki, na funkcjonowanie koalicji - swoją decyzję tłumaczył polityk na konferencji prasowej.

Komentarze

tak 2024-12-19 23:53:13 Pierwszy poleciał,pora na kolejnych "fachowcow" z nierządu Tuska.

@pisiorstwo szczeka 2024-12-19 23:36:13 A twoi KOledzy ukrywają się w Brukseli. Przecież Włodek specjalista od śmieci ze stolicy, prosto z celi trafił do Brukseli i ma się dobrze jako europoseł chroniony immunitetem. Dlaczego nie ma wniosku o uchylenie jego immunitetu i woli wyjaśnienia do końca tematu ? Takich "czystych" osób z twego grona jest więcej.

@ Irena 2024-12-19 23:22:01 Masz rację. Tak, teraz w uśmiechniętej Polsce stanieje masło jak je przepakują w kostki po 100g a benzyna będzie PO 5,19 zł za 0,75 l. Natomiast teraz może się spełnić sugestia Donka z czasów kiedy był w totalnej opozycji i mówił że chleb będzie po 30 zł. Od stycznia jak ceny gazu pójdą w górę to wszystko na pewno POtanieje.

abc 2024-12-19 23:16:44 Dario! nie martw sie! Kumple zalatwia ci jakas dobra fuche i nie bedziesz musial zyc na dwa domy.Te ciagle latanie na trasie Goleniow-Warszawa,uzeranie sie z lewactwem ktorym ciagle malo jest strasznie meczace w twoim wieku.

@Irena 2024-12-19 22:55:37 Skoro tak piszesz o maśle i paliwie, to już zapomniałaś ile za PiSu kosztowało? Wtedy ci nie przeszkadzało. Masz kròtka pamieć Irenko.

Ryszard 2024-12-19 22:31:06 Jeszcze nie wspomnieli że synowi załatwił robotę w kilku spółkach w PZMie .

Rozum 2024-12-19 22:26:17 Czy ktoś miał rozum w lewicy , KO i i sam premier aby działacza turystycznego powołać na ministra nauki i szkolnictwa. Jak w tym kartonowym kraju ma być dobrze.. Jeden karton wymieniono na drugi takich mieliśmy i mamy ponownie podobnych rządzących.

Choć to cyrk 2024-12-19 22:23:09 ale dobre i to.

Teraz 2024-12-19 21:39:23 czas na żonę i senat US!!!

@Dorcia 2024-12-19 20:52:47 A gdzie zwiał giertych?Gdzie wylądował karpinski? Co się dzieje z Nowakiem,Grodzkim Gawlowskim i innymi.Tez byli honorowi.? O jakiej sprawiedliwości mówisz? O dyktaturze siepaczy bodnara i koalicji 13 grudnia z rudym na czele? Przestan ogladac tvn bo zglupiejesz calkowicie.

A ja 2024-12-19 20:40:13 Z okazji imienin życzę D. ,aby został teraz co najmniej rektorem Collegium H..janum.

@ Dorcia 2024-12-19 20:37:33 Politycy PiS uciekają przed niemieckim gangsterem. Piszesz wymiar sprawiedliwości, jesteś na prochach czy niemiecko-rosyjskim trollem.

Dorcia 2024-12-19 19:54:14 Przynajmniej z honorem przyznał się do błędu i odszedł zachowując twarz w przeciwieństwie do polityków PISu, którzy uciekają przed wymiarem sprawiedliwości na Węgry!

Irena 2024-12-19 19:32:17 Czy po tej wymuszonej dymisji masło i paliwo stanieje? A może akademiki będa po 1 zł?

entuzjasta 2024-12-19 19:30:42 On myślał, że w kraju można jak w Szczecinie - postraszyć przekupić i do przodu. W Polsce wszystko nadal odbywa się jak za PZPR-u, ale jednak subtelniej, po europejsku. Już nikt nie wyrywa torebek na ulicy, okradany ma cały czas poczucie komfortu, a za dobry zegarek może otrzymać nawet kwiaty.

Abc 2024-12-19 19:09:51 Ministrowi nauki pomyliły się jednostki miary. Dlaczego akurat na jego korzyść. Od razu widać że Tusk stworzył sobie rząd fachowców. Takich samych jak on.

Kasa do Niemiec 2024-12-19 18:55:48 700 milionów zł z KPO dostała najbogatsza Polka Dominika Kulczyk związana z PO. Jak powiedziała, całą kwotę wyda na turbiny wiatrowe z Niemiec. To zardzewiałe kilkuletnie turbiny Siemensa, których nikt w Europie nie chciał kupić. Ale jest przecież Ryży. Kasa wróci do Niemiec. Uśmiechajcie się, Polacy.

Koniec lewicy 2024-12-19 18:49:57 Agnieszka Dziemianowicz-Bąk to wtyka PO w Lewicy. Jest tych wtyk coraz więcej. Tusk kupuje (kupi) ich kasą i stanowiskami, a Lewica skończy tak jak Palikot i Nowoczesna.

mike13 2024-12-19 18:45:07 To jest mój kolega, więc na pewno jest uczciwy jak ja.

trójarz 2024-12-19 18:01:14 he he he

A ja 2024-12-19 17:53:17 Z okazji imienin życzę D. ,aby co najmniej został teraz co najmniej rektorem Collegium H..janum.

pisiorstwo szczeka 2024-12-19 17:35:20 A kolejne wnioski z prokuratury idą. Nie ukryjecie się złodzieje nawet w Hiszpanii.

Jan 2024-12-19 17:19:22 Szybko poszło", "raz, dwa, trzy, uśmiechamy się", "najbogatsza Polka będzie jeszcze bogatsza" - m.in. takie komentarze przewijają się na platformie x.com odnośnie tego, że to firma akurat Dominiki Kulczyk otrzyma w ramach KPO ponad 700 mln złotych.

On zdecydował !!! 2024-12-19 17:18:00 Nie rozśmieszajcie mnie bo mi sztuczne zęby wypadną.

Zagrodzka 2024-12-19 16:45:57 "Nie było wątpliwości, że za dużo było tych przypadków" - Tusk na koniec upokorzył Wieczorka

@Do@Edek i reszta PI 2024-12-19 16:03:47 Mieliście absolutną większość w Sejmie i co z tym zrobiliście ??? Skoro winny to dlaczego nie osadzony ??? Żeby kogoś oskarżyć trzeba mieć DOWODY NIE POMÓWIENIA...!!!

Uppsala 2024-12-19 15:33:09 Kolejny "wybraniec narodu" że Szczecina, przynosi nam wstyd na całą Polskę. A my się potem dziwimy, że mówią o nas "prowincja", i naród stąd wyjeżdża. Zostają tu i mają się dobrze partyjne przydupasy i Gamonie intelektualnexD

@O pierdoły się 2024-12-19 15:28:36 A miałeś szansę pomilczeć , teraz cała wieś wie żeś burak...

Profesor 2024-12-19 15:28:32 No to jeszcze żonka wypad z uniwerku!

kwiczol 2024-12-19 15:27:18 Czekamy na dymisje reszty ferajny z jej szefem niejakim Donaldem.T

O pierdoły się 2024-12-19 15:21:41 spieracie, tymczasem 30 grudnia budynek polskiego parlamentu zostanie zajęty przez jakąś sektę powiązaną z ludobójcami z Gazy i będą palić (na nosie Polaków) jakieś świece. To jest dopiero skandal!

Do@Edek i reszta PIS 2024-12-19 15:17:57 A gdzie zaszył się Giertych, najpierw we Włoszech a teraz w sejmie. Gdzie się schował Karpiński - z celi do Brukseli . Dlaczego Grodzki chowa się za immunitetem? Co z Nowakiem, Gawłowskim i innymi działaczami ? Wg ciebie to Wieczorkowi POwinni dać jeszcze medal bo taki honorowy i podał się do dymisji. Za takie machloje to POwinien od razu wylecieć z hukiem na zbity ryj.(AKADEMIKI ZA ZŁOTÓWKĘ TO BYŁA ŚCIEMA ha,ha,ha !!!!!! ) Ciekawe kto teraz przytuli tego fachowca.

taka prawda 2024-12-19 15:05:15 "Będę bronił dobrego imienia ...." . Wy już nie macie dobrego imienia. Wy wszyscy skupieni wokół słońca Peru.

Waldy 2024-12-19 15:04:50 No i dobrze ten gość to kompromitacja rządu w życiu się nie splamił praca tylko praca związana ze spółkami skarbu państwa, kombinator jakiego mało czy ktoś rozliczy go za Galaxy oczywiście wziął łapówek od najbogatszego w Polsce bądź za centrum na Mieszka |

Paweł 2024-12-19 15:01:14 Jeszcze się, stary komuszy pomiot, na bohatera i męczennika kreuje. Powinien jeszcze dostać za to, co robił w Enei.

Tusk zatapia 2024-12-19 14:56:11 Sprawa Wieczorka to ostrzeżenie Tuska dla całego SLD, że jeżeli dalej będą kwestionować niektóre decyzje premiera to polecą następne "głowy". Portal wp.pl to główna broń Tuska w walce z PiS i innymi przeciwnikami PO. Artykuły w wp.pl na temat Wieczorka musiały mieć wcześniej pozwolenie Tuska na publikcje. Dlaczego w wp.pl nie ma artykułów o wielkich aferach Gawłowskiego, Nowaka czy Giertycha ( 71 mln zł) ? Bo tak postanowił Tusk. SLD i Hołownia zatoną.

Maria 2024-12-19 14:46:09 Ten hejt i wymuszona dymisja to atak na obóz demokratyczny

@Piotr 2024-12-19 14:41:42 Na co UWAGA ?? na twoje tendencyjne i nic nie znaczące wypociny ?? To chyba dla takiej "biedy intelektualnej" jaką sam jesteś... Jeden miesiąc niczego nie oznacza liczy się wskaźnik całoroczny ..., ale co ty możesz o tym wiedzieć ...Kazali siać panikę to siejesz ..nie myśląc , no ale za komuny nie trzeba było myśleć prawda , bo wszystko "państwowe" Żenua dziadersie...

@Edek i reszta PIS 2024-12-19 14:35:37 Różnica jest taka ,że to wasi byli koalicjanci ze Zbynkiem Zero, Romanowskim na czele uciekają przed wymiarem sprawiedliwości, a Wieczorek został bez wyboru i musiał odejść , bo zostałby zdymisjonowany.... POnjali różnicę ?? Za rządów Kaczelnika siedziałby dumny i niewzruszony i opowiadał o nagonce POlitycznej...Tyle !!

Piotr 2024-12-19 14:26:49 UWAGA!! Bardzo zle! Główny Urząd Statystyczny podał, że produkcja przemysłowa w listopadzie 2024 r. spadła o 1,5 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 5,4 proc. „Produkcja przemysłowa w listopadzie zaskoczyła negatywnie osiągając większy spadek niż zakładał konsensus” - wskazał Sergiej Druchyn z PIE komentując dane GUS.

@ Edek 2024-12-19 14:25:09 ale komunę wygnalismy juz 2 razy? Raz w 1989- wtedy szef twojej ulubionej partii schował się pod piezyną jak w czasie stanu wojennego oraz rok temu- teraz biedaki uciekaja po całej europie aby się schowac przez pudłem

Piotr 2024-12-19 14:21:27 Itd ma rację! Az tak wy z PO prawdy sie boicie? Przeciez jest anarchia! Dojdzie do wojny domowej w Polsce! I to dosłownie! Tusk z bodnarem i hołownią szykują zamach stanu! Nie dojdzie do wyborów prezydenckich! Bo prezydentem ma byc Hołownia i to nielegalnie!

KM53 2024-12-19 14:13:24 No to teraz kolej na Nowacką, bo już dość szkód wyrządziła w naszym szkolnictwie (nie chodzi o lekcje religii).

Bałwan nieskończony? 2024-12-19 13:55:58 Dariuszu, Ty nie jesteś skończony bałwan. W tym rządzie są ministry dużo głupsze od Ciebie.

@itd 2024-12-19 13:55:39 No i za taki wPIS masz zawiadomienie do prokuratury. Koniec rumakowania i szkalowania w przestrzeni publicznej !!

ZS 2024-12-19 13:53:44 Czy polską nauką muszą kierować miernoty polityczne?? Naprawdę, nie ma w kraju ludzi mądrych i wybitnych? Czy są może blokowani przez tych pożal się boże wybrańców narodu??

Edek 2024-12-19 13:52:43 I tak kończy minister nauki fachura z nierządu koalicji 13 grudnia. Kolejna kompromitacja naszego miasta. Rudy był chyba bardzo dumny ze swojego ministra. Odwalił kawał dobrej roboty. Lekceważenie wyborców ,kłamstwa wyborcze , przekręty, łamanie prawa ,nepotyzm to typowe cechy komuchów i fachowców ryżego z koalicji 13 grudnia. Precz z komuną i bandą ryżego kłamczucha.

Ciąg dalszy 2024-12-19 13:49:35 No i ok, ale to nie zamyka tych wszystkich afer przez które to się stało...!!!!!!

ptaszek wyfrunął 2024-12-19 13:48:07 A co robi Romanowski w Hiszpanii?

jon 2024-12-19 13:44:27 ale szambo gość bez honoru akademiki za 1 zł ha ha

@@Lucyfer 2024-12-19 13:37:53 Karma do rudego wrocila. wstydzi sie za tego nieudacznika caly Szczecin. A co z tzw. kolegium rektorskim i kanclerzykiem jakubowskim z PIS. Medale i nagrody? Ktoś wie?

cdn 2024-12-19 13:27:29 Skompromitowany Wieczorek to drobiazg.Glownym newsem powinno byc ,ze na inauguracje Donalda Trumpa nie zostalo zaproszonych trzech bojownikow o praworzadnosc Putin,Lukaszenka,TUSKOCZENKO Tusk,bufon Sikorski i najgorszy minister obrony Klich wielokrotnie obrazali Trumpa nazywajac go nawet szpiegiem Putina.Ten ostatni zostal nawet mianowany na ambasadora w USA.To jest dopiero skandal pokazujacy ,ze Polska rzadza ludzie nieodpowiedzialni.

Autonomia 2024-12-19 13:13:39 A co będzie z małżonkami? Panie JM rektorowa i ministrówa zostają na swoich miejscach w ramach tej przykrywki ?

itd 2024-12-19 12:59:04 W tej ferajnie nazywanej rzadem jest wiecej takich wieczorkow.Najbardziej znane to bodnar,barberia nowacka,hennig-loska,zielinska kotula, tomczyk nazywanyklamczykiem,sikorski ,nitras oraz ''ojciec chrzestny''donald.t.

@Lucyfer 2024-12-19 12:40:21 Masz rację-od spółki do spółki. To kwestia bezkarności i świńskiego charakteru. Takich premier powołał,bo Polska to ranczo komuchów i Niemców.

Może chociaż 2024-12-19 12:38:19 zostanie jakim rektorem naszej Akademii Sztuki ?

Lucyfer 2024-12-19 12:32:22 Dla Szczecina nic nie zrobił i dla Polski też nic nie zrobi tylko potrawi skakać ze spółki do spółki całe życie ta czerwona stonka żyje na kosz podatnika

hAHA 2024-12-19 12:26:39 Zapomniał....PZPR, SLD i zaniki pamięci....wolne wolne żarty...

Ryba 2024-12-19 12:20:56 To nie kończy tematu. Apel do dziennikarzy aby nadal przyglądać się co się dzieje na uniwerku czy ktoś w końcu prawdziwy konkurs rozpisał na dyrektora a nie taki za 10 tys podwyżki i stanowisko dla żony