Dariusz Matecki zrzekł się w Sejmie immunitetu i założył sobie kajdanki

Oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu składa się na samym początku, w terminie wyznaczonym przez Marszałka, zanim zacznie obradować komisja regulaminowa. Po co ta szopka? No i ta konfiskata rozszerzona to nic nie da przepisanie majątku na innych członków rodziny.

Stary

2025-03-05 21:26:50

Sąd sądem a sprawiedliwość... Wartkie koło fortuny. Oskary już rozdali. Po co pajacować? Niewielu podsądnych zgadzało się z zarzutami prokuratury. Sami niewinni. Nie tylko Węgry do dyspozycji, na Białorusi też naszych przyjmują. D.M. to uczciwy Polak. Nawet lokalna prasa wspomagała zero które przez ten okres niczego w parlamencie nie pokazało. Trzeba było zdjęcie Tuska z Putinem aktami TW Michu uzupełnić. Taśmy Mraza nie gorsze od taśm u Sowy. Gogola se pan weź do celi! Ponad rangę nie brać!