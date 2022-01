Dariusz Matecki radzi Donaldowi Tuskowi, by strzygł psy

Dariusz Matecki, lider Solidarnej Polski w naszym regionie, zdecydował się nieco pokąsać przewodniczącego Platformy Obywatelskiej i byłego premiera, Donalda Tuska. Zarzucił mu hipokryzję i zaproponował nową pracę.

- Platforma Obywatelska nie potrafi odpowiedzieć na podstawowe pytania, co Donald Tusk zrobił dla Polski jako przewodniczący Rady Europejskiej, co Donald Tusk zrobił jako przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, aby ułatwić fuzję Orlenu z Lotosem, i co Donald Tusk zrobił, aby zatrzymać Nord Stream 2 - mówił D. Matecki podczas konferencji prasowej przed Stocznią Szczecińską. - Po powrocie pana Donalda Tuska do kraju i po przejęciu przez niego władzy w Platformie Obywatelskiej to, co udało mu się zrobić, to stracić większość w Radzie Miasta w Koszalinie, stracić większość w Radzie Miasta w Krakowie, wrzucić kilka hejterskich wpisów i zorganizować kilka manifestacji na ulicach polskich miast w czasie pandemii.

Polityk oskarżył byłego premiera z PO o hipokryzję. Odwołał się do konieczności sprzedaży części Lotosu zagranicznym podmiotom, którą w związku z fuzją Lotosu z Orlenem narzuca na Polskę Komisja Europejska. Przedstawiciele Platformy mówią o "wyprzedaży Polski przez Prawo i Sprawiedliwość". Tymczasem w 2011 roku, jak przypomniał Matecki, D. Tusk przekonywał: "Nie ma powodów, żeby powstrzymać sprzedaż Lotosu Rosjanom". A teraz taką sprzedaż krytykuje. D. Matecki stwierdził także, że za rządów PO sprywatyzowano ok. 950 spółek Skarbu Państwa.

- Jako mieszkańcy Szczecina szczególnie pamiętamy tak zwaną prywatyzację Stoczni Szczecińskiej - kontynuował D. Matecki. - W 2008 roku Komisja Europejska uznała, że pomoc publiczna dla stoczni w Szczecinie byłą nielegalna i musi zostać zwrócona. Rząd Donalda Tuska od tej decyzji się nie odwołał i rozpoczął proces likwidacji stoczni. 16 maja 2009 roku hucznie ogłoszono informację, że Stocznia Szczecińska za ponad 100 milionów złotych zostaje kupiona przez katarskiego inwestora. Premier Donald Tusk stwierdził, że inwestor dla stoczni znalazł się dzięki niemu.

Ale żadnego inwestora, przypomniał polityk SP, nie było. Wszystko skończyło się utratą pracy przez setki stoczniowców. Urząd Pracy stworzył dla nich punkt konsultacyjny.

- Zaproponowano im kursy strzyżenia psów, makijażu wieczorowego, kosmetyki paznokci, układania kwiatów - drwił D. Matecki. - Dla tych ludzi to było jak strzał w twarz. Jako szczecińska Solidarna Polska wyślemy do Donalda Tuska na brukselki adres voucher na lekcję strzyżenia psów, aby wracając do Polski z pracy granicą, do której uciekł z funkcji premiera, mógł się przekwalifikować na fryzjera psów i wreszcie przestał szkodzić Polsce.

Donald Tusk był premierem w latach 2007–2014. W latach 2014–2019 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, teraz stoi na czele Europejskiej Partii Ludowej. W ubiegłym roku wrócił do polskiej polityki i znowu rządzi PO, zatrzymując jej sondażowy zjazd kosztem Polski 2050 Szymona Hołowni. W tej chwili PO jest największą partią opozycyjną, której styczniowy sondaż w Wirtualnej Polsce daje 27 proc. poparcia.©℗

(as)