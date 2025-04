Czysta Odra. Wspólna akcja dla rzeki [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

W Szczecinie przy ul. Niklowej ruszyła ekologiczna akcja „Czysta Odra”. To część ogólnopolskiej inicjatywy, która obejmuje wiele miejscowości wzdłuż Odry – od południa kraju aż po jej ujście. Celem akcji jest sprzątanie rzeki i jej brzegów oraz zwrócenie uwagi na konieczność ochrony środowiska.

W Szczecinie w sobotnim (5 bm.) sprzątaniu udział wzięli wędkarze, rybacy, wolontariusze, a także żołnierze, którzy pojawili się jako ochotnicy. Wspólnie usuwali śmieci zalegające w zaroślach, na nabrzeżach i przy brzegu rzeki.

Jednym z głównych organizatorów byli wędkarze i Straż Rybacka. Jej komendant, Rafał Jurkowski, podkreślił, że akcja to nie tylko jednorazowe działanie.

– To początek większej zmiany. Chcemy pokazać, że Odra to wartość, o którą trzeba dbać każdego dnia. Znajdujemy stare opony, butelki, meble, plastik – to realne zagrożenie dla ekosystemu – powiedział R. Jurkowski.

W wydarzeniu uczestniczył także wojewoda zachodniopomorski, Adam Rudawski. Nie tylko obserwował, ale i aktywnie pomagał w sprzątaniu.

– Odra to jedna z najważniejszych rzek w Polsce. Troska o nią to nasz wspólny obowiązek – mieszkańców, służb, wolontariuszy. Takie akcje są niezwykle potrzebne – mówił wojewoda.

W ciągu kilku godzin zebrano dziesiątki worków śmieci. Uczestnicy usuwali odpady zarówno małe, jak i duże, zalegające często w trudno dostępnych miejscach. Wędkarze wskazywali lokalizacje, w których najczęściej gromadzą się śmieci – ich doświadczenie okazało się nieocenione.

– Bywamy nad wodą niemal codziennie. Widzimy, jak rzeka się zmienia. To nasze miejsce, dlatego chcemy je chronić – mówił Tomasz, jeden z uczestników.

Rafał Jurkowski zaznaczył, że „Czysta Odra” to dopiero początek dłuższych działań.

– Planujemy regularne akcje, ale chcemy też edukować – dzieci, młodzież i dorosłych. Rzeka to nie miejsce na śmieci. Jeśli każdy zabierze to, co przyniósł, będzie dużo lepiej – podkreślił.

Akcja potrwa jeszcze kilka tygodni i obejmie kolejne miejscowości. Organizatorzy zachęcają wszystkich do udziału.

– Takie dni pokazują, że wspólnie możemy zdziałać naprawdę dużo. Wystarczy codzienna odpowiedzialność – wtedy Odra będzie czysta nie tylko dziś, ale przez cały rok – podsumował wojewoda A. Rudawski.

Dzięki zaangażowaniu społeczności Odra może znów stać się czystym, bezpiecznym i pięknym miejscem – zarówno dla ludzi, jak i dla przyrody.©℗

(dg)