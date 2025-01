Czy w Szczecinie będzie nocna prohibicja? To kwestia bezpieczeństwa

Wojne dobiega konca .Moze nadszedl czas dla Ukraincow wracac do domu i zaczac odbudowanie kraju. To powinno pomoc. Po godzinach w parkach slychac tylko jezyk ukrainski nie polski. Nie ma znaczenia czy wodka jest ze sklepu czy bedzie z mety.

Lolek

2025-01-27 13:51:34

Nocna prohibicja to bardzo dobra inicjatywa. Wystarczy przejść się ulic\a Krzywoustego i w okolicach żabek. Tabuny rodzimych pijaków , hieroje szoszońscy drący japy i jeżdżący po pijaku. Na pewno wyjdzie to na dobre każdemu. Jeśli ktoś chce kupić alkohol to w ciągu dnia znajdzie czas aby dokonać zakupu. A już kupno na CPN to gruba przesada.