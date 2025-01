Cztery koła dla ratowania zwierząt. Nowy TOZobus potrzebny od zaraz

Awaria jedynego samochodu zablokowała część działań Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie. Konkretnie: wyjazdy interwencyjne – dla ratowania zwierząt z tragicznych warunków i najgorszych opresji – z konieczności zostały wstrzymane… na czas nieokreślony. Fot. TOZ

Jedyny samochód szczecińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami został – losowo – wyłączony z użytkowania. Awaria jest na tyle poważna, że transport kotów oraz psów do gabinetów weterynaryjnych, na planowe wizyty i leczenie, odbywa się tzw. siłami własnymi, czyli dzięki wsparciu wolontariuszy. Natomiast wyjazdy interwencyjne – dla ratowania zwierząt z tragicznych warunków i najgorszych opresji – z konieczności zostały wstrzymane… na czas nieokreślony.

Aktualnie pod opieką szczecińskiego TOZ jest 20 psów oraz blisko 80 kotów. Gros z nich wymaga leczenia, czyli transportu do gabinetów lekarsko-weterynaryjnych. Natomiast liczba zwierząt oczekujących na interwencje, jest trudna do oszacowania – sygnały o konieczności ratowania zwierząt stale napływają. Na tak ogromną skalę potrzeb TOZ dysponuje zaledwie jednym pojazdem flagowym. Ufundowanym przez społeczników wrażliwych na potrzeby zwierząt, w ramach zbiórek i charytatywnych wydarzeń (organizowanych ph. „Cztery koła dla 4 łap”). Gdy poprzedni – wysłużona i pełnoletnia „czerwona strzała” – w końcu musiał trafić na złom.

Choć fabrycznie nowa Toyota ma zaledwie cztery lata, w ub. tygodniu tygodniu uległa awarii.

– Od tego czasu wizyty w gabinetach weterynaryjnych ogarniamy siłami, czyli samochodami, własnymi oraz naszych wolontariuszy. Natomiast wyjazdy interwencyjne, niestety, musieliśmy wstrzymać – przyznaje Marlena Sobczak, inspektorka TOZ w Szczecinie. – Z konieczności, bo nigdy nie wiemy, w jakie warunki trafimy, a też w jakim stanie będą np. odbierane przez nas psy. Nie możemy prosić o pomoc i wsparcie naszych wolontariuszy w tym zakresie, żeby ich po protu nie narażać.

W poniedziałek (20 stycznia) tzw. TOZobus na lawecie pojechał do warsztatu. Na tę chwilę nie wiadomo, co wykaże diagnostyka pojazdu, jak kosztowna będzie jego naprawa, ani też jak długo potrwa. Wyjazdy interwencyjne – kilkanaście w ubiegłym tygodniu i kolejne w bieżącym – pozostają więc wstrzymane do odwołania.

– Zwierzęta nie mogą czekać na pomoc, szczególnie właśnie te interwencyjne. Dlatego zastanawiamy się nad kupnem drugiego samochodu. Choćby używanego. Dlatego… Jeżeli ktoś planuje wymianę swojego auta na nowy model, a dotychczasowy planuje sprzedać, to może sprzedałby go nam, dla potrzeb naszych zwierzaków, czyli na korzystnych warunkach? Może ktoś nawet nie potrzebuje poprzedniego auta i myśli o przekazaniu na charytatywny cel? – mówi insp. Marlena Sobczak. – Naprawdę, nie jesteśmy wybredni: przyjmiemy każde sprawne auto. Pilnie potrzebujemy i poszukujemy drugiego samochodu, żeby móc działać – mimo awarii jednego – czyli bez jakichkolwiek blokad.

Wszystkie osoby nieobojętne na los zwierząt, które zechciałyby pomóc szczecińskiemu TOZ w wyjściu z kryzysu transportowego, są proszone o kontakt: ul. Ojca Beyzyma 17 (w dni powszednie – w godz. 8-16), tel. 607 701 117. Można też o tym pamiętać przy wypełnianiu zeznań podatkowych, przekazując 1,5 proc. podatku na rzecz KRS 0 000 154 454. ©℗

A. NALEWAJKO