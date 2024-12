Paczka, czyli wsparcie dla ogonków. Rzutem na taśmę – na finał roku [GALERIA]

Jest szansa, żeby jeszcze w starym roku zrobić coś dobrego: wesprzeć czworonożnych podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie. Ku czemu okazję daje charytatywna „Paczka dla Zwierzaczka".

To akcja dobrze znana szczecinianom, bo jest organizowana rok w rok, jako zimowe wsparcie dla zwierząt w potrzebie.

- Razem możemy uratować wiele psich i kocich istnień oraz otoczyć opieką wszystkie zwierzaki, które tego potrzebują - przekonuje Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

Każdy może zostać przysłowiowym Mikołajem dla Zwierząt. Samemu przygotować paczkę z rzeczowymi darami. Jednak w grupie siła, stąd właśnie specjalne zaproszenie do udziału w akcji dla wszelkich placówek oświatowych i wychowawczych, zakładów pracy, instytucji i firm. Zbiórki w takich miejscach mają większą moc.

- Serdecznie zapraszamy do zimowej akcji zbiórkowej karmy i innych najpotrzebniejszych rzeczy dla naszych podopiecznych. Aktualnie potrzebujemy wysokomięsnej karmy dla kotów i psów, koców, kołder, prześcieradeł, kuwetowego żwirku, środków czystości, jednorazowych ręczników i rękawiczek - zachęca szczeciński TOZ.

Dary „Paczki dla Zwierzaczka" są oczekiwane w siedzibie szczecińskiego TOZ przy ul. Ojca Beyzyma - codziennie, przez siedem dni w tygodniu, w godz. 9-15.

- Jesteśmy organizacją działającą tylko dzięki wsparciu dobrych ludzi, którzy - podobnie jak my - kochają zwierzaki - przypomina szczeciński TOZ. - Dla wszystkich darczyńców „Paczki dla Zwierzaczka" przygotujemy podziękowania w formie dyplomów, a dla nauczycieli - zaświadczenia o organizacji i koordynowaniu akcji zbiórkowej w ich placówce.

Formalnie, termin zakończenia akcji wskazano na 31 stycznia przyszłego roku. Jednak faktycznie zbiórka potrwa do końca, czyli Sylwestra, bieżącego roku. Co oczywiście nie oznacza, że jest to data graniczna dla wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć TOZ w misji ratowania zwierząt. Przeciwnie. Nowy Rok - będzie nowym otwarciem dla serc wrażliwych na potrzeby „naszych braci mniejszych". ©℗

