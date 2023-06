Czołowe zderzenie dwóch aut na drodze krajowej nr 6. Cztery osoby ranne

Fot. Archiwum

Dwa samochody osobowe czołowo zderzyły się na drodze krajowej nr 6 w Malechowie. W wypadku ranne zostały cztery osoby. Droga jest zablokowana, obowiązuje objazd – poinformował we wtorek dyżurny Punktu Informacji Drogowej szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 11 w Malechowie w powiecie sławieńskim na drodze krajowej nr 6.

Jak podał dyżurny Punktu Informacji Drogowej, zderzyły się tam czołowo dwa samochody osobowe. Cztery osoby zostały ranne. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Droga krajowa nr 6 jest zablokowana. Zgodnie z informacją przekazaną przez dyżurnego PID, wprowadzono objazd przez Niemicę, Grabowo, Wiekowo, Pięćmiechowo, Gorzycę oraz Malechowo i na odwrót. Utrudnienie w ruchu może potrwać jeszcze godzinę.

