„Czerwonokrzyska Gwiazdka”. Sto paczek na święta dla potrzebujących

Sto paczek z żywnością dla potrzebujących przygotował na te święta Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie. Akcja „Czerwonokrzyska Gwiazdka” odbywa się co roku przed świętami Bożego Narodzenia.

PCK wydaje paczki przez dwa dni - w poniedziałek i we wtorek w siedzibie tej organizacji przy al. Wojska Polskiego. 50 paczek przygotowano przy współudziale środków z Urzędu Miasta Szczecin i są one przeznaczone dla beneficjentów Punktu Socjalnego przy PCK, pozostałe paczki będą przekazane osobom ubogim, a zostały one przygotowane z darów zebranych m.in. w Klubach HDK PCK oraz w szkołach.

Zawartość paczek jest zróżnicowana, znalazły się w nich m.in trwała żywność, konserwy, słodycze.

(K)